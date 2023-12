Israël intensifie ses efforts pour retrouver Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza

Le responsable israélien a par ailleurs décrit Sinwar comme quelqu'un qui "a une vision messianique mais agit de manière habile"

L’armée israélienne intensifie ses efforts pour localiser Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, selon un responsable israélien de la sécurité. "Sinwar a mal évalué la force de Tsahal et a été surpris par les récentes opérations militaires israéliennes, notamment à l’hôpital Shifa de Gaza", a-t-il assuré.

Tsahal Tunnel sous l'hôpital Shifa

La même source a également affirmé que l'élimination de Sinwar était une mission capitale, "une vaste opération de renseignement", se concentrant sur le lieu où il pourrait se trouver. Il a ajouté que les forces israéliennes se préparent à des succès militaires imminents contre le Hamas, ce qui devrait affaiblir Sinwar.

"Sinwar a commis des erreurs stratégiques en pensant que "les zones de confrontation en Judée-Samarie (Cisjordanie), à l’intérieur même d’Israël et au Liban s'uniraient", contre Israël. "Sinwar a également sous-estimé la résistance d’Israël et la réponse de son armée : Il est encore choqué par l’offensive à Gaza et certainement par la destruction des tunnels à Shifa, à Gaza et dans plusieurs autres endroits", a-t-il affirmé.

Tsahal Les soldats de Tsahal opèrent dans l'hôpital Shifa de Gaza, le 15 novembre 2022

Le responsable israélien a par ailleurs décrit Sinwar comme quelqu'un qui "a une vision messianique mais agit de manière habile". "C'est un homme cruel. Un meurtrier. Il a étranglé de ses propres mains des Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël", a-t-il précisé.