Arrivée à Gaza, la cheffe du CICR dénonce les souffrances "intolérables" de la population

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, est arrivée lundi dans la bande de Gaza, où elle a dénoncé les souffrances "intolérables" de la population.

Elle a prévu de se rendre en Israël "dans les semaines à venir", a indiqué ensuite dans un communiqué la CICR, accusée d'en faire trop peu pour les otages à Gaza. Elle est également accusée par des familles d'otages d'avoir refusé de leur transférer les médicaments nécessaires. Sa neutralité a, depuis le début de la guerre, était remise en cause par nombre de parties en Israël.

"Je suis arrivée à Gaza, où les souffrances de la population sont intolérables. Je réitère notre appel urgent pour que les civils soient protégés conformément aux lois de la guerre et que l'aide puisse entrer sans entrave. Les otages doivent être libérés et la CICR autorisé à leur rendre visite en toute sécurité", a écrit Mme Spoljaric, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Selon la CICR, ce déplacement à Gaza vise à faire "avancer les efforts pour alléger le lourd tribut humanitaire que le conflit actuel fait payer aux civils". "Le niveau de souffrance humaine est intolérable. Il est inacceptable que les civils n'aient aucun endroit sûr où aller à Gaza, et avec un siège militaire en place, il n'y a pas non plus de réponse humanitaire adéquate possible à l'heure actuelle", a relevé Mme Spoljaric.