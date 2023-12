Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement de "génocide" à l'ONU

"Les attaques (commises par) le Hamas le 7 octobre étaient motivées par une idéologie génocidaire"

Représentantes israéliennes et palestiniennes ont échangé, lundi, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à Genève, des accusations mutuelles de "génocide" à propos de la guerre à Gaza, à la veille du 75e anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

"Les attaques (commises par) le Hamas le 7 octobre étaient motivées par une idéologie génocidaire", a déclaré Yeela Cytrin, conseillère juridique de la mission israélienne à Genève devant les diplomates réunis au siège européen de l'ONU.

La représentante palestinienne Dima Asfour a estimé que "la catastrophe d'origine humaine" résultant des bombardements massifs et de l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza constituait "un cas d'école de génocide". Le représentant de l'Iran a lui aussi affirmé qu'Israël était l'auteur d'un "horrible génocide" contre les Palestiniens tandis que les représentants d'autres pays musulmans ont accusé les dirigeants israéliens d'"incitation au génocide".

MOHAMMED ABED / AFP Des civils gazaouis fuyant le sud de la bande de Gaza, le 3 décembre 2023

"75 ans après 1948, les Juifs sont toujours la cible d'attaques, et ressentent toujours la violence de l'antisémitisme et de la haine des Juifs", a répondu Mme Cytrin. "Le Hamas et ses partisans ont encouragé l'éradication du peuple juif sur les réseaux sociaux depuis des années", a-t-elle ajouté. "Avant même que les corps des victimes du 7 octobre refroidissent, l'antisémitisme a explosé à la fois hors ligne et en ligne".