Le président du Sénat Gérard Larcher et une délégation de parlementaires en Israël le 19 décembre

"Tous les présidents de groupes parlementaires" du Sénat ont été conviés par Gérard Larcher

Le président du Sénat Gérard Larcher, accompagné d'une délégation de parlementaires des groupes de la chambre haute, se rendra en Israël le 19 décembre, a-t-on appris lundi auprès de la présidence du Sénat, confirmant une information du Parisien.

Le programme précis de cette visite, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas, n'a pas encore été établi mais "tous les présidents de groupes parlementaires" du Sénat ont été conviés par Gérard Larcher, a fait savoir la présidence. Le président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat, Roger Karoutchi, a confirmé que le programme n'était "pas totalement stabilisé". Il a estimé que la participation de l'ensemble des sensibilités politiques à ce voyage était un "symbole fort".

Les présidents des deux principaux groupes (Les Républicains et socialiste), Bruno Retailleau et Patrick Kanner, ont également confirmé leur venue.

Plusieurs parlementaires français se sont déjà rendus en Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre, notamment la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, reçue les 21 et 22 octobre, quelques jours avant une visite du président Emmanuel Macron. Le 12 novembre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, avaient organisé ensemble une grande marche contre l'antisémitisme à Paris à laquelle quelque 100 000 personnes avaient participé.