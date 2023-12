Le Hamas dit "rejeter les mensonges" sur des viols le 7 octobre en Israël

Les enquêteurs israéliens ont jusqu'ici recueilli "plus de 1.500 témoignages choquants et pénibles"

Le Hamas a dit lundi "rejeter" les accusations selon lesquelles il aurait commis des "viols" et des violences sexuelles lors de son attaque du 7 octobre en Israël. Dans son communiqué, le Hamas fustige des "campagnes sionistes qui promeuvent des mensonges et des allégations sans fondement pour diaboliser la résistance palestinienne".

Les enquêteurs ont jusqu'ici recueilli "plus de 1.500 témoignages choquants et pénibles", a déclaré une policière la semaine dernière au Parlement israélien, évoquant "des filles déshabillées au-dessus et au-dessous de la taille" et rapportant le témoignage du viol collectif, de la mutilation et du meurtre d'une jeune femme.

Elle a cité un autre témoin faisant état de blessures par balles aux "organes génitaux, dans l'abdomen, les jambes et les fesses (...), de seins coupés ou porteurs de blessures par balles" ainsi que des "organes génitaux mutilés aux ciseaux".

Mais, précisait en novembre Cochav Elkayam Levy, présidente de la commission parlementaire sur les crimes commis contre les femmes le 7 octobre, "la grande majorité des victimes des viols et autres agressions sexuelles du 7 octobre ont été assassinées et ne pourront jamais témoigner".

Le prestigieux journal londonien The Times a publié, dimanche matin, une enquête sur les viols commis par le Hamas, le 7 octobre, comprenant des témoignages de survivants du massacre ayant assisté aux atrocités. C'est la première fois qu'un grand journal se penche de manière significative sur le sujet, après que l'organisation féminine de l'ONU a condamné samedi ces actes pour la première fois, presque deux mois après le massacre.