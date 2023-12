Tsahal frappe le quartier général de la sécurité générale du Hamas dans le camp de Jabaliya

Le porte-parole de Tsahal a annoncé ce matin que dans le cadre d'une opération conjointe avec le Shin Bet, les forces de réserve de la 551e brigade et de la 13e flotte ont attaqué le bâtiment du quartier général de la sécurité générale de l'organisation terroriste Hamas à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. "Les combattants de la branche maritime ont attaqué des dizaines de cibles opérationnelles d'organisations terroristes dans la bande de Gaza, afin d'aider les forces opérant sur terre", a ajouté le porte-parole de Tsahal. Parmi les cibles attaquées figuraient des bâtiments depuis lesquels les terroristes combattaient et tiraient des obus de mortier.

Le porte-parole de Tsahal a également indiqué que les combattants de la division 162, qui opèrent dans la région de Jabaliya, ont encerclé le camp. Les combattants ont déjoué les infrastructures terroristes, localisé des armes et des lanceurs dans des bâtiments civils et dirigé les forces aériennes sur les terroristes. " En outre, l'armée de l'air, en coopération avec les combattants de la Brigade Parachutiste, a attaqué hier soir les bâtiments où les terroristes de Nokhba se cachaient et les ont éliminé. Dans le cadre de cette opération, les soldats ont localisé des roquettes dans la cour d'une maison au nord de la bande de Gaza et les ont détruites".