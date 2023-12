Tuval Yaakov Tsanani, Yakir Yedidya Schenkolewski et Eitan Fisch, trois nouveaux soldats tombés à Gaza

Leur mort porte à 77 le nombre de soldats tués lors des combats dans la bande de Gaza et à 404 depuis le 7 octobre

L'armée israélienne a annoncé mardi matin la mort de trois nouveaux soldats tombés lors des combats à Gaza. Le sergent-chef Tuval Yaakov Tsanani, 20 ans, de Kiryat Gat, le sergent Yakir Yedidya Schenkolewski, 21 ans, de Migdal Oz et le capitaine Eitan Fisch, 23 ans, de Peduel, tous trois membres du 53e bataillon blindé, ont été tués lundi lors des combats dans la bande de Gaza. Leur mort porte à 77 le nombre de soldats tués lors des combats dans la bande de Gaza et à 404 depuis le 7 octobre.

IDF spokeman Soldats israéliens dans la bande de Gaza

De plus, un soldat de l'unité commando de la brigade Nahal, un officier et un soldat de l'unité commando de la brigade parachutiste et un soldat du 53e bataillon blindé ont été grièvement blessés lors de diverses batailles dans le nord de la bande de Gaza.

IDF Spokesperson De gauche à droite : Binyamin yehoshua Needham, Ben Zussman et Neriya Shaer

Lundi, Tsahal annonçait la mort de trois autres soldats tombés dans la bande de Gaza. Le sergent-chef de réserve, Neriya Shaer, soldat du 6655e bataillon de la 55e brigade, âgé de 36 ans et originaire de Yavne a été tué lors des combats dans le centre de la bande de Gaza. Le sergent-chef de réserve, Ben Zussman, soldat âgé de 22 ans originaire de Jérusalem et le sergent Binyamin Yehoshua Needham, âgé de 19 ans et originaire de Zikhron Yaakov, ont été tué dans le nord de la bande de Gaza. Tous deux faisaient partie du 601e bataillon de la 401e brigade du Corps du génie de combat.