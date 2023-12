Israël envisage d'inonder les tunnels du Hamas avec de l'eau de mer

Israël n’a pour le moment pas indiqué si le plan a été approuvé ou écarté

Israël a construit un système de pompes permettant d'inonder le réseau de tunnels du Hamas dans la bande de Gaza en quelques semaines, option envisagée par les forces israéliennes, a rapporté lundi le Wall Street Journal (WSJ) citant des responsables américains. Cette tactique permettrait de détruire le réseau souterrain et de pousser les terroristes et toute personne se cachant dans les tunnels, à l'extérieur.

IDF Spokesperson Un officier de Tsahal de l'unité des forces spéciales Yahalom inspecte un puits de tunnel dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a "fini d'assembler de grandes pompes à eau de mer à environ un kilomètre au nord du camp de réfugiés d'Al-Shati vers le milieu du mois dernier. Chacune des cinq pompes peut puiser de l'eau dans la mer Méditerranée et acheminer des milliers de mètres cubes d'eau par heure dans les tunnels, les inondant en l'espace de quelques semaines", selon les informations rapportées par le journal américain.

Des officiels israéliens ont informé les États-Unis de ce plan au début du mois de novembre, donnant lieu à une discussion "évaluant sa faisabilité et ses effets sur l'environnement avec sa valeur militaire", toujours selon le WSJ. Israël n’a pour le moment pas indiqué dans quelle mesure Tsahal est sur le point d'exécuter ce plan, ni s’il a été approuvé ou écarté. Parmi les responsables américains, le plan de mise hors service des tunnels a suscité des réactions mitigées.

IDF Spokesperson Une porte anti-explosion du tunnel terroriste situé sous l'hôpital Shifa

Les forces israéliennes ont annoncé dimanche avoir localisé plus de 800 entrées de tunnels dans la bande de Gaza et en avoir détruit environ 500. Un grand nombre de ces puits d’entrée de tunnels terroristes ont été découverts dans des zones peuplées de civils telles que des écoles, jardins d'enfants et mosquées.