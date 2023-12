Deuxième phase de l'opération terrestre : Tsahal au coeur de Khan Younès

Au moins 6 000 terroristes du Hamas ont été éliminés dans la bande de Gaza jusqu’à présent, sur environ 20 000 hommes armés dont dispose le groupe terroriste

Des milliers de soldats d'infanterie, du génie et de blindés opèrent dans le centre de Khan Younès depuis les premières heures de la nuit dans le cadre du début de la seconde phase de l’opération terrestre dans la bande de Gaza. Les forces sont arrivées dans la grande ville au centre de la bande depuis le nord, via le corridor de Netzarim, sous le contrôle de la Brigade 36 depuis environ un mois, au sud de la ville de Gaza. Les soldats ont ainsi contourné les camps de Nuseirat et d’Al-Bureij, ainsi que la ville de Deir al-Balah, dans le centre de la bande, sur leur chemin vers Khan Younès. Le commandement du sud a affirmé que "la journée de combat a été la plus significative et intense depuis le début de la guerre", en raison de nombreux affrontements et attaques de terroristes.

Parallèlement, les forces israéliennes sont entrées dans le quartier de Shuja'iyya, où trois soldats de la brigade 188 ont été tués hier soir, et la ville de Jabalia, y compris dans son camp de réfugiés densément peuplé. L'armée estime que les combats à Khan Younès, ainsi qu'à Jabalia et Shuja'iyya, se poursuivront pendant des semaines jusqu'à l'éradication du Hamas de ces zones. La difficulté à Khan Younès devrait être double : à l'ouest et au sud-ouest de la ville, il y a environ un million de Palestiniens déplacés venant du nord de la bande, mais de nombreux habitants de Khan Younès n'ont pas encore été évacués. Cependant, Tsahal a réussi à déplacer une grande partie de la population vers des "zones plus sûres" à l'ouest et au sud de Khan Younès, près de la côte, selon les cartes distribuées aux résidents. Selon certaines estimations, la ville et ses environs abritent des cachettes utilisées par les dirigeants du Hamas.

À Khan Younès, une brigade entière du Hamas opère sous le commandement de Rafah Salam, avec quatre bataillons forts de l'organisation. Contrairement à la ville de Gaza, Khan Younès est plus grande en superficie, avec des bâtiments qui sont majoritairement bas, et non des tours comme dans l'ouest de la ville de Gaza. Avant la guerre, la ville comptait près d'un million d'habitants et est truffée d'un réseau souterrain de tunnels de dizaines de kilomètres, certains atteignant Rafah.

L'opération terrestre à Khan Younès a été initiée par une série de frappes aériennes d'une ampleur sans précédent, impliquant le largage de milliers de munitions depuis plusieurs types d'avions. L'entrée des forces de Tsahal dans la ville a été reportée d'environ un jour. Selon le commandement du sud, cette décision était basée sur des considérations opérationnelles : le Hamas avait mis en place de nombreuses et importantes embuscades en prévision de l'invasion. En conséquence, l'armée a opté pour leur neutralisation par des frappes aériennes, préférant cela à un affrontement terrestre direct. Selon le commandement du sud, au moins 6 000 terroristes du Hamas ont été éliminés dans la bande de Gaza jusqu’à présent, sur environ 20 000 hommes armés dont dispose le groupe terroriste.