Chef d’état-major : "Ceux qui doutaient de la capacité de Tsahal à reprendre le combat après la trêve se sont trompés"

Selon Herzi Halevi, la majorité de la population a été évacuée des zones de combat, et les forces mènent des attaques contre le Hamas avec une grande précision

Le chef d’état-major de Tsahal Herzi Halevi a confirmé, la domination des forces israéliennes sur la zone de Khan Younès au sud de la bande de Gaza, tout en soulignant leur progression continue sur le territoire palestinien. "Ceux qui pensaient que Tsahal ne saurait pas reprendre le combat à la fin du cessez-le-feu se sont trompés, et le Hamas en ressent pleinement les conséquences. Ces derniers jours, nous avons neutralisé un grand nombre d'éléments du Hamas, y compris des commandants de haut niveau. Actuellement, nous en sommes à la dernière journée de la troisième phase de notre opération, ayant sécurisé de nombreuses positions stratégiques du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et nous nous concentrons désormais sur ses points névralgiques dans le sud", a affirmé Herzi Halevi.

Le chef d’état-major a affirmé que la majorité de la population a été évacuée des zones de combat, et que les forces israéliennes mènent des attaques contre le Hamas par voie aérienne, maritime et terrestre, avec une grande précision. "Nos forces font face à de nombreux combattants ennemis, les neutralisant avec efficacité et un haut degré de professionnalisme", a-t-il ajouté.

Halevi a également abordé les tensions à la frontière nord, soulignant : "À la fin du cessez-le-feu, le Hezbollah a choisi de reprendre les combats. Nous avions anticipé cette situation et nous étions préparés. Nous intervenons avec fermeté contre toute personne qui se prépare à nuire aux citoyens israéliens, aux soldats de Tsahal, ou qui représente une menace pour notre territoire. Nous imposons au Hezbollah un coût élevé, un coût que l'organisation tente de dissimuler, et elle en comprend les raisons. Bien que notre attention principale soit portée sur la bande de Gaza, nous menons parallèlement de nombreuses opérations visant à améliorer la situation à la frontière nord."