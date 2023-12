La jeune Franco-israélienne Mia Shem est rentrée chez elle

La jeune femme a été relâchée par le Hamas le week-end dernier après 55 jours de captivité

Des centaines de résidents de Shoam ont accueilli la jeune Franco-israélienne Mia Shem (21ans), enfin de retour à la maison après son hospitalisation. Mia a été enlevée à Gaza lors de la rave party à Re'im, le 7 octobre, et a été la première à apparaître dans les vidéos du Hamas. Elle a été relâchée par le Hamas le week-end dernier après 55 jours de captivité.

https://twitter.com/i/web/status/1732051593820782959 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"C'est une joie mêlée de beaucoup de tristesse, mais quand tout le monde sera à la maison, Mia pourra enfin se réjouir", a déclaré Keren, la mère de Mia, qui a ramené sa fille de l'hôpital à leur domicile. Dans la rue, de nombreux résidents attendaient sous la pluie et le froid, agitant des drapeaux, tenant des ballons et des parapluies, pour accueillir Mia.

https://twitter.com/i/web/status/1732063993341026479 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous voulions dire merci à tous, à tous ceux qui ont soutenu", a déclaré le frère de la jeune Franco-israélienne. "Elle a encore un long chemin à parcourir, mais le plus difficile est derrière nous. L'important est qu'elle soit avec nous, et tout ce que nous avons à surmonter, nous le surmonterons ensemble", a-t-il souligné. Sa mère a ajouté : "Merci à tout le peuple d'Israël, Mia est enfin rentrée chez elle pour quelques jours, elle doit retourner à l’hôpital pour plusieurs opérations, elle a une blessure complexe à la main".

Un proche de Mia a décrit les soins médicaux inadéquats et surréalistes qu'elle a reçus à Gaza suite à son enlèvement : "Elle a subi un traumatisme, elle est maigre et faible. Un vétérinaire a opéré sa main. Elle n'a pas eu de physiothérapie et a dû se soigner elle-même. Sa main lui fait très mal". À sa libération, le Hamas a diffusé une autre vidéo dans laquelle Mia loue les conditions de sa captivité : "Il y avait de bonnes personnes et de la bonne nourriture", a-t-elle dit dans la vidéo publiée par l'organisation terroriste.