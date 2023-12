Le Hamas tire sur des résidents de Gaza qui se ruent sur les camions d'aide humanitaire

De nombreuses scène témoignent du chaos et de l'anarchie croissants dans la bande de Gaza

Des foules de Gazaouis espérant recevoir de l'aide humanitaire se sont rués sur les camions remplis d’aide humanitaire, mais les policiers du Hamas leur ont tiré dessus pour les éloigner. En réponse, résidents de Gaza leur ont lancé des pierres. Cette scène visible sur une vidéo publiée mardi sur les réseaux palestiniens révèle le chaos et l'anarchie croissants dans la bande de Gaza. Dans une autre vidéo publiée samedi, on peut voir des foules de Gazaouis attaquer des camions d'aide humanitaire et piller des caisses d’aide avant même qu'ils n'atteignent leur point de déchargement. Les forces de police du Hamas, cependant, étaient visiblement absentes et n'ont pris aucune mesure pour intervenir.

Depuis 2007, le Hamas est souverain dans la bande de Gaza et, dans le cadre de son contrôle, il gère un corps policier chargé d'appliquer sa politique, qui est placé sous l'autorité directe du ministère de l'Intérieur de l'organisation.

Pendant les conflits contre Israël, la police du Hamas assure une surveillance active de la couverture médiatique, relayant des informations aux citoyens et aux influenceurs des réseaux sociaux. Sa présence, à la fois ouverte et discrète, est notable lors des entretiens médiatiques. Cette stratégie est adoptée car le Hamas estime que ces actions consolident son autorité.

Le 7 octobre, une affiche a été accorchée un peu partout dans la bande avec les instructions suivantes : "Transmettez les nouvelles de manière positive pour ne pas contribuer à affaiblir le moral en faveur d'Israël. Remontez-vous le moral et renforcez la résilience de ceux qui vous entourent. N'interagissez pas avec les pages israéliennes sur les réseaux sociaux et ne contribuez pas à la promotion de son récit." Pendant la guerre, la police de Gaza a publié divers messages, implorant les résidents de ne pas écouter les annonces d'Israël leur demandant de quitter leurs maisons.

Dans le sillage de l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, de plus en plus de plaintes émergent de la part des résidents concernant le comportement violent de la police du Hamas. Certains affirment que les policiers du Hamas se sont emparés de l'aide humanitaire, notamment du carburant et du gaz.

Au-delà de la publication des directives, les policiers du Hamas sont déployés dans les hôpitaux, armés de bâtons et de matraques. Ils surveillent les citoyens qui s'expriment dans les médias et ceux qui se livrent à des émeutes, et n'hésitent pas à recourir à la violence contre eux, selon plusieurs témoignages sur place.