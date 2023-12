Tsahal : des chefs du Hamas qui se cachaient dans des tunnels sous des habitations civiles ont été éliminés

Tsahal et Shin Bet ont publié des photos de dirigeants du Hamas dans un tunnel à Gaza, ainsi qu'une vidéo d'un chef de la Brigade Nord marchant dans un tunnel

L’armée israélienne et le service de sécurité intérieure du Shin Bet ont publié, mardi soir, une documentation spéciale sur les hauts responsables de la Brigade Nord et de la Brigade de la ville de Gaza du Hamas dans des photographies inédites prises à l'intérieur des tunnels. La plupart des hauts responsables figurant sur les photographies ont été éliminés depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du groupe terroriste.

Sur la photo, on peut voir une arche au fond de la pièce, ce qui prouve que les dirigeants se trouvaient dans un tunnel souterrain au moment où le cliché a été pris. Selon Tsahal, cinq des commandants présents sur la photo ont été éliminés. En outre, une vidéo a été publiée, montrant Wael Rajab, le commandant adjoint de la brigade nord du Hamas, marchant dans un tunnel sous la bande de Gaza. La photographie et la vidéo ont été obtenues par les troupes de Tsahal lors des opérations terrestres à Gaza pendant la guerre et ont été analysées par la Direction du renseignement militaire.

IDF Spokesperson Les terroristes du Hamas utilisent des tunnels dans la bande de Gaza

Plus tôt, Tsahal a annoncé que les troupes avaient localisé des infrastructures militaires supplémentaires de l'organisation terroriste du Hamas dans la région d'Al-Shati, dans le nord de la bande de Gaza.

Le Hamas utilise des infrastructures civiles telles que des écoles et des bâtiments civils pour lancer des roquettes, stocker des armes et mener des attaques contre Tsahal. "Ce n'est qu'un exemple de la méthode opérationnelle plus large utilisée par le Hamas à Al-Shati et dans d'autres zones. Elle reflète les tactiques de combat du Hamas dans l'ensemble de la bande de Gaza : utiliser des bâtiments et des infrastructures civils à des fins terroristes. Le Hamas continue de mettre en danger la vie et la sécurité des civils gazaouis", a déclaré Tsahal dans son communiqué.