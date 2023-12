Netanyahou aux organisations féministes: "Où êtes-vous ? Vous nous dîtes rien parce qu'il s'agit de femmes juive?"

Le Premier ministre a assuré qu"environ la moitié des commandants de bataillons du Hamas ont été éliminés

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre Benny Gantz ont tenu une conférence de presse mardi soir au siège de l’armée à Tel Aviv. Netanyahou a évoqué la rencontre plus tôt dans la journée avec les familles des otages détenus par le Hamas à Gaza et avec un certain nombre d'otages qui ont été libérés la semaine dernière. "J'ai entendu des histoires déchirantes d'abus", a-t-il déclaré. "J'ai entendu parler, comme vous l'avez entendu, d'abus sexuels et de cas sans précédent de viols cruels". Il a ajouté que "jusqu'à il y a quelques jours, nous n'avons pas entendu les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l'homme, où étiez-vous ? Etiez-vous silencieux parce qu'il s'agissait de femmes juives ?".

S'exprimant en anglais, il a ajouté : "Je dis aux organisations de femmes et aux organisations de défense des droits de l'homme, vous avez entendu parler du viol des femmes israéliennes, d'atrocités horribles, de mutilations sexuelles ? Où diable êtes-vous ? J'attends de tous les dirigeants civilisés, des gouvernements, des nations qu'ils s'élèvent contre cette atrocité", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a salué les progrès réalisés par Tsahal dans la guerre contre le Hamas à Gaza, ajoutant que les forces israéliennes avaient éliminé "environ la moitié des commandants de bataillons du Hamas". Il a également abordé la poursuite des combats et la situation après l'opération "Glaive de fer". "Nous combattrons jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs : le retour de nos otages, l'élimination du Hamas et l'assurance que Gaza ne représentera plus une menace pour nous". Selon lui, "après, Gaza doit être désarmée. Il n'y a qu'une seule force capable de réaliser ce désarmement, et cette force est l'armée de défense d'Israël. Aucune autre force ne peut en être responsable, je ne serai pas prêt à accepter un autre arrangement".

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, regretté les coûts élevés de la guerre, après l’annonce de la mort sept soldats dans les combats dans les dernières 24 heures. « Il n'y a qu'une seule manière de justifier ce sacrifice : une victoire claire et précise, frapper le Hamas et ramener les otages chez eux." "C’est notre devoir en tant qu'État et c'est un devoir personnel pour moi en tant que ministre de la Défense. Nous n'avons aucune légitimité à nous arrêter", a-t-il ajouté.

Enfin, Benny Gantz a déclaré : "Certains pensaient que le Hamas empêcherait la reprise des combats, ou que nous nous en abstiendrions, et nous prouvons que seul Israël déterminera son avenir. Nous agirons autant que nécessaire et partout où cela sera requis, dans le sud comme dans le nord. Nous le ferons tout en écoutant nos amis et en faisant ce qui est juste pour l'État d'Israël".