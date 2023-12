"Le refus du Hamas de libérer les femmes otages a conduit à la rupture de la trêve", selon Joe Biden

Lors d'une réunion avec des donateurs dans le Massachusetts, le président des États-Unis, Joe Biden, a évoqué la guerre en Israël et les preuves de viols et de violences sexuelles commis par l'organisation terroriste contre des femmes israéliennes le 7 octobre. "Au cours des dernières semaines, les survivants et les témoins des attaques ont partagé leurs horribles récits d'une brutalité inimaginable." "Le monde ne peut pas détourner le regard de ce qui se passe. Il appartient à nous tous – gouvernement, organisations internationales et société civile – de faire autant que possible pour condamner les violences sexuelles du Hamas", a-t-il poursuivi. "Ces femmes et tous ceux qui sont encore détenus par le Hamas doivent être rendus immédiatement à leurs familles. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas ramené chacun d'entre eux chez eux. "Soyons clairs : le refus du Hamas de libérer les jeunes femmes restantes est ce qui a conduit à l'effondrement de cet accord et mis fin au cessez-le-feu."