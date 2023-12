L'offensive israélienne à Gaza pourrait durer jusque janvier, selon des responsables américains

Israël passerait après janvier "à une stratégie militaire de moindre intensité, axée sur les frappes contre des dirigeants spécifiques du Hamas"

Des responsables de l'administration Biden ont déclaré mardi soir à CNN qu'ils s'attendaient à ce que la phase actuelle de l’offensive terrestre israélienne dans le sud de la bande de Gaza dure encore plusieurs semaines, probablement "jusqu'au mois de janvier". Israël passera ensuite "à une stratégie militaire de moindre intensité, axée sur les frappes contre des dirigeants spécifiques du Hamas", ont-ils estimé. "La Maison Blanche est très préoccupée par la manière dont les actions d'Israël se dérouleront dans les semaines à venir", a ajouté l’un des responsables.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait déclaré qu'il avait "personnellement" poussé les dirigeants à protéger les civils à Gaza : "Cette tragédie ne fera qu'empirer si tout ce qui attend les Israéliens et les Palestiniens à la fin de cette terrible guerre est davantage d'insécurité, de colère et de désespoir".

L'opération terrestre dans le sud de la bande de Gaza se renforce actuellement, les dernières 24 heures étant considérées comme les plus intenses depuis le début de l’offensive au sol. Tsahal a achevé l'encerclement de la ville de Khan Younès, considérée comme un bastion terroriste du Hamas.

MAHMUD HAMS / AFP Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar

Dans le cadre des opérations militaires israéliennes dans la ville natale du chef du Hamas à Gaza, Yahay Sinwar, le ministère des lieux saints du Hamas a émis une directive inhabituelle aux mosquées de Rafah, les enjoignant à accueillir des personnes déplacées. Cette demande inédite du Hamas depuis le début de la guerre interroge sur un plan de Sinwar qui pourrait chercher une issue de secours discrète vers l'Egypte (juste de l'autre côté de Rafah).