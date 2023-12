La trêve a été rompue parce que le Hamas refuse de libérer certaines femmes, selon Joe Biden

"Le monde ne peut pas détourner le regard. Il nous incombe à tous de condamner sans équivoque les violences sexuelles commises par les terroristes du Hamas"

À l'issue d'une réunion avec des donateurs dans l'État du Massachusetts, le président américain Joe Biden a évoqué la guerre en Israël et les preuves de violences sexuelles commises par les terroristes à l'encontre de femmes israéliennes. Il a également affirmé que le refus du Hamas de libérer certaines jeunes femmes, alors que l'accord de départ devait permettre la libération de toutes les femmes et enfants, avait conduit à la fin de la trêve.

AHMAD GHARABLI / AFP Portraits des otages enlevés par le Hamas devant le parlement israélien (Knesset) à Jerualem

"Les terroristes du Hamas ont infligé autant de douleur et de souffrance que possible aux femmes et aux jeunes filles", a déclaré Joe Biden devant des journalistes. "Le monde ne peut pas détourner le regard. Il nous incombe à tous de condamner sans équivoque les violences sexuelles commises par les terroristes du Hamas", a-t-il ajouté.

"Permettez-moi d'être très clair : c'est le refus du Hamas de libérer les jeunes femmes restantes qui a rompu cet accord et mis fin à la pause dans les combats", a-t-il martelé. "Ces femmes et tous ceux qui sont encore détenus par le Hamas doivent être rendus immédiatement à leurs familles. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas ramené chacun d'entre eux chez eux.

IDF Spokesperson Chars israéliens dans la bande de Gaza

Le président américain s'est également félicité d'avoir pu "convaincre les Israéliens" d’autoriser "une augmentation significative de l'aide à Gaza", pendant et après l'accord de trêve.