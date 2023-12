Gaza : "Des informations révèlent que certains des otages sont en danger de mort immédiat"

"Certains otages ont subi des atrocités insoutenables, et beaucoup n'ont pas reçu de traitement médical adéquat pour leur état de santé"

Les représentants des familles des otages ont adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou et aux autres membres du cabinet de guerre, mardi, dans laquelle ils ont abordé la situation de leurs proches détenus dans la bande de Gaza. La lettre indique qu'"il y a des otages dont la condition s'est détériorée et qui sont maintenant en danger de mort immédiat. Nous vous exhortons à agir avec célérité, en faisant preuve d'initiative et de créativité, pour parvenir à un accord qui garantira la libération immédiate des captifs". La lettre a été envoyée avant la réunion tendue d'hier soir entre les membres des familles des otages et les membres du cabinet de la guerre. Mais, à la lumière des témoignages des anciens otages lors de la réunion, les familles ont décidé de la rendre publique.

La lettre présente, entre autres, l'expertise du professeur Hagai Levin, qui s'est basé sur des témoignages d'anciens otages dont certains ont été livrés hier aux membres du cabinet. La lettre note que "parmi les otages, au moins un tiers souffre de maladies sous-jacentes nécessitant un traitement médical régulier. L'absence de traitement approprié pour ces maladies implique dans de nombreux cas un danger de mort immédiat, et dans d'autres cas un risque de complications irréversibles telles qu'un AVC ou une crise cardiaque".

La lettre signale également que "de nombreux otages souffrent de blessures subies lors de l'enlèvement ou après, notamment des blessures par balle, des amputations de membres, des éclats d'obus, etc. Des blessures non traitées comportent un risque de mort, un risque de complications et un handicap permanent, des douleurs aiguës et chroniques et des souffrances inhumaines. Certains d'entre eux ont subi des atrocités insoutenables, et beaucoup n'ont pas reçu de traitement médical adéquat pour leur état de santé".

Avshalom Sassoni/Flash90 Des femmes participent à un rassemblement appelant à la libération des Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza, sur la "Place des Otages" à Tel Aviv, le 12 novembre 2023

La missive stipule également : "Nous avons reçu des renseignements solides indiquant que certains des otages sont maintenant en danger de mort immédiat en raison de blessures ou de maladies non traitées. L'absence de traitement met leur vie en danger, et apparemment certains des otages l'ont déjà payé de leur vie". De plus, il a été rapporté que "certains des otages ont subi des tortures et des abus physiques ou psychologiques. D'après les témoignages des personnes libérées, certains otages ont été victimes d'une négligence criminelle, portant gravement atteinte à leur dignité humaine et au respect de leur intégrité personnelle".

Les auteurs de la lettre soulignent que le Premier ministre s'était engagé à autoriser l'accès de la Croix-Rouge aux personnes enlevées dans le cadre de l'accord. "Une telle visite est cruciale pour elles, aussi vitale que l'air que nous respirons. Elle est indispensable pour fournir des soins médicaux, pour obtenir une preuve de leur survie et pour leur signifier que ni le monde ni le gouvernement israélien ne les ont oubliés. Selon nos informations, cette promesse n'a malheureusement pas encore été honorée."