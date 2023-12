Gaza : des centaines de roquettes, drones et explosifs découverts près d'une clinique et d'une école

Il s'agit de l'un des plus grands stocks d'armes découvert dans la bande de Gaza

Les forces israéliennes ont révélé mercredi matin qu'elles avaient découvert l'un des plus grands stocks d'armes, constitué de roquettes, de divers missiles antichars de drones et d'explosifs près d'une école et d'une clinique dans le nord de la bande de Gaza.

Lors d'une opération militaire dans une zone habituellement peuplée de civils, les soldats de la 460e brigade du 50e bataillon ont découvert des centaines de missiles et de lance-missiles antichars de différents types, des dizaines de missiles antichar, des dizaines de charges explosives, des missiles à longue portée pouvant atteindre le centre d'Israël, des dizaines de grenades et des drones.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza

Parmi tous ces moyens de guerre saisis par les soldats, certains ont été détruits sur place et d'autres envoyés pour enquête approfondie. "L'ensemble de ces infrastructures terroristes ont été découvertes à proximité de bâtiments civils dans des zones peuplées de civils", a affirmé l’armée. "C’est une preuve supplémentaire de l’utilisation cynique que l’organisation terroriste Hamas fait des habitants de la bande de Gaza comme bouclier humain", a indiqué l'armée israélienne.