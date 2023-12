Israël : au moins dix otages relâchés ont subi des violences sexuelles à Gaza

Le médecin qui a examiné les personnes relâchées a parlé sous couvert d'anonymat pour protéger l'identité des anciens otages concernés

Au moins 10 des civils israéliens libérés par le Hamas, hommes et femmes, ont été agressés sexuellement ou ont subi des sévices pendant leur captivité, a rapporté mercredi l'Associated Press. Dans un rapport détaillant les allégations d'abus sexuels graves et généralisés commis par les terroristes du Hamas lors de l'assaut du 7 octobre, et plus tard contre les otages, un médecin qui a traité certains des 110 otages libérés a déclaré à l'agence qu'"au moins 10 hommes et femmes parmi ceux qui ont été libérés ont été victimes d'agressions ou d'abus sexuels". Il n'a pas fourni d'autres détails et a parlé sous couvert d'anonymat pour protéger l'identité des otages.

Les commentaires du médecin ont corroboré des récits similaires échangés lors d'une réunion qui s'est tenue mardi entre le cabinet de guerre israélien et un groupe composé d'otages récemment libérés et de membres des familles de ceux qui sont encore détenus à Gaza. Certains des captifs libérés ont raconté en détail les abus sexuels qu'ils ont subis pendant leur détention à Gaza, ont indiqué les participants. Aviva Siegel, qui a été libérée de la captivité du Hamas la semaine dernière et dont le mari, citoyen américain, est toujours otage, aurait déclaré au cours de la réunion que certaines des femmes otages étaient "touchées". D'autres ont déclaré au cours de la réunion que des hommes et des femmes avaient été agressés sexuellement, selon des fuites dans les médias israéliens.

Dans le cadre d'une trêve d'une semaine qui a expiré vendredi, 105 civils ont été libérés de la captivité du Hamas à Gaza : 81 Israéliens, 23 ressortissants thaïlandais et un Philippin. Israël affirme que le Hamas a eu l'occasion de prolonger la pause, mais qu'il a refusé de libérer toutes les femmes détenues, comme le prévoyait l'accord. On estime qu'il reste 138 otages à Gaza, dont une vingtaine de femmes.

Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a laissé entendre lundi que le Hamas retenait les otages parce qu'il ne voulait pas qu'ils témoignent des abus sexuels qu'ils avaient subis en captivité.

Alors que les enquêteurs tentent toujours de déterminer l'ampleur des agressions sexuelles, Israël accuse la communauté internationale, en particulier les Nations unies, d'ignorer la douleur des victimes israéliennes. De son côté, le Hamas a rejeté les allégations selon lesquelles ses hommes auraient commis des agressions sexuelles.