Erdogan : "Israël paiera un prix très élevé s'il traque les membres du Hamas en Turquie"

Le président turc a également rejeté les projets de création d'une zone tampon à Gaza après la fin des combats

Le président Recep Tayyip Erdogan a mis en garde Israël mercredi contre la traque des membres du Hamas en Turquie, affirmant qu'Israël paierait un prix très élevé pour cela. Il a également rejeté les projets de création d'une zone tampon à Gaza après la fin des combats, ajoutant qu'un tel projet était "irrespectueux" à l'égard des Palestiniens. Reuters a rapporté la semaine dernière qu'Israël avait transmis les plans de la zone tampon à plusieurs pays arabes et à la Turquie.

S'adressant à des journalistes sur un vol de retour du Qatar, M. Erdogan a déclaré que l'avenir de Gaza après la guerre serait décidé par le peuple palestinien et qu'Israël devait restituer les territoires qu'il occupe, selon le radiodiffuseur Haberturk. Il a ajouté que le soutien occidental à Israël, notamment de la part des États-Unis, était à l'origine de la situation actuelle dans la région.

https://twitter.com/i/web/status/1731971094272172051 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lors d'un discours prononcé mardi au sommet du Conseil de coopération du Golfe à Doha, Erdogan a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de mettre toute la "région en danger pour sa survie politique". "La mort de 17 000 Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, est un crime contre l'humanité et un crime de guerre et Israël ne devrait pas s'en tirer avec ces crimes", a-t-il ajouté, citant un bilan encore plus élevé que celui du Hamas, qui fait état de plus de 15 800 morts.

Par ailleurs, le président turc a opposé, il y a quelques jours, une fin de non-recevoir aux appels de l'administration américaine pressant Ankara de rompre ses liens avec le Hamas. Les États-Unis ont souligné que la Turquie avait aidé le Hamas à accéder à des financements par le passé et appelé Ankara à sévir contre de potentiels futurs transferts de fonds. Mais Erdogan a rappelé que la Turquie ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste.