Israël met en garde l'Europe contre les activités du Hamas sur le continent

Le ministère israélien des Affaires de la diaspora pointe notamment les dons humanitaires clandestins destinés au groupe terroriste

Le ministère israélien des Affaires de la diaspora a envoyé des lettres personnalisées à une vingtaine de dirigeants européens qui exposent des preuves concrètes des activités terroristes menées par des membres du Hamas et du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) dans plusieurs grandes villes européennes, a rapporté mercredi le Jerusalem Post. "Des semaines se sont écoulées depuis la barbarie commise par le Hamas contre des nourrissons, des enfants, des personnes âgées et des milliers de citoyens israéliens. L'heure n'est pas à l'ambiguïté. Je tiens à le préciser sans équivoque. Le Hamas a prouvé que son objectif était de tuer des Juifs partout", a écrit Amihai Chikli. "Depuis le massacre, les appels à la violence contre les Juifs dans le monde entier ont augmenté de 120 % - une statistique choquante. Malheureusement, la soif de sang du Hamas ne se limite pas à Israël et aux Juifs, mais s'étend également à l'Europe et aux chrétiens. Je tiens à vous rappeler que, par le passé, des membres du Hamas ont exprimé l'intention islamique de conquérir l'Europe."

Les lettres ont été envoyées aux chefs d'État et de gouvernement d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas, de Suède, du Royaume-Uni, du Danemark, de la République Tchèque, de Hongrie, de Grèce, d'Allemagne, ainsi qu'aux représentants de l'Union européenne. "Le Hamas opère depuis de nombreuses années dans le monde entier, principalement par le biais de dons humanitaires clandestins", a de son côté déclaré Tzur Bar-Oz, chef de la division de la recherche et des relations extérieures au ministère des Affaires de la diaspora. " Il s'agit d'un réseau de haine complexe qui sévit dans de nombreux pays, y compris dans des démocraties occidentales très avancées. Ce fléau doit être extirpé et éliminé dans les plus brefs délais. Cette activité a déjà produit des résultats tangibles et engendré des conséquences significatives".

Odd ANDERSEN / AFP Des policiers devant une maison dans le quartier de Friedrichshain à Berlin, alors qu'un raid est en cours contre le Hamas et une autre organisation palestinienne qui sont interdits dans le pays, le 23 novembre 2023

Les lettres incluent également des preuves accablantes contre les activistes, comprenant des déclarations et des messages sur les réseaux sociaux louant les actions du Hamas, parmi d'autres éléments. L'objectif est de sensibiliser ces pays à la gravité de cette menace et de les inciter à agir pour la neutraliser. "Nous espérons que les dirigeants des pays comprendront ce qu'est le Hamas et qu'il s'agit de personnes extrémistes qui représentent une menace pour les citoyens du monde entier, et pas seulement pour les juifs et Israël. Nous constatons déjà une réaction de certains pays sur le terrain", a conclu M. Bar-Oz.