Tsahal : hausse importante du nombre de femmes dans les unités combattantes

Selon l'armée, 12 % des femmes recrutées dans les unités de combat se sont portées volontaires depuis le début du conflit

L'armée israélienne a observé une augmentation significative de l'engagement des femmes dans ses unités de combat, notamment en réponse au conflit dans la bande de Gaza avec le groupe terroriste Hamas. Récemment, de nombreuses jeunes femmes ont été intégrées dans diverses unités combattantes, où elles peuvent désormais servir. L'armée a signalé une mobilisation dépassant les 100 %, soulignant que 12 % des femmes recrutées dans les unités de combat se sont portées volontaires pendant le conflit.

Dans le corps de défense des frontières, les unités d'infanterie légère ont vu une participation de 116 %. Les unités de collecte de renseignements de combat ont enregistré une mobilisation impressionnante de 133 %. Le corps d'artillerie a affiché un taux de mobilisation de 132 %, tandis que le réseau de défense aérienne de l'armée de l'air a atteint un taux de 101 %. Les unités de recherche et de sauvetage du commandement du front intérieur ont connu une mobilisation de 122 %, et la police des frontières a enregistré un taux de 119 %.

Ces statistiques révèlent que le nombre de soldates répondant à l'appel dépasse les prévisions initiales de Tsahal. De plus, l'armée a rapporté que les deux premières femmes recrues ont récemment réussi les tests de sélection pour l'unité d'élite 669 de recherche et de sauvetage héliportée de l'armée de l'air. Elles rejoindront l'unité ce mois-ci et entreprendront une formation intensive d'un an et huit mois. En réussissant cette formation, elles deviendront les premières soldates de l'unité 669.