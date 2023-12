L'Unicef condamne des "violences sexuelles" commises le 7 octobre, trop tard selon Israël

Israël déplore qu'il "ait fallu près de deux mois à l'Unicef pour parler des victimes israéliennes" et que le Hamas ne soit pas mentionné

La directrice de l'Unicef a condamné mercredi les "violences sexuelles" commises contre des Israéliennes le 7 octobre, une condamnation qu'Israël a jugée tardive et insuffisante car ne mentionnant pas, selon lui, leurs auteurs, les terroristes du Hamas. "Les récits de violences sexuelles commises le 7 octobre en Israël sont horribles", a écrit mardi la directrice de l'Unicef Catherine Russell sur X.

"Les survivantes doivent être entendues, soutenues et soignées. Les allégations doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Nous condamnons la violence fondée sur le genre et toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et des filles", a-t-elle ajouté.

Réaction tardive et insuffisante, a rétorqué en substance le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères Lior Haiat. Il a déploré qu'il "ait fallu près de deux mois à l'Unicef pour parler des victimes israéliennes après une campagne internationale et des pressions", dans un message à l'AFP. Il a également déploré que Catherine Russell ne mentionne pas le Hamas dans son message sur X. "C'est une autre façon de fermer les yeux sur les atrocités commises par le Hamas en ne mentionnant pas le Hamas, elle légitime ses activités", a-t-il dit.

Michael M. Santiago/Getty Images/AFP Des manifestants se rassemblent devant les bureaux de l'ONU Femmes le 27 novembre 2023 à New York

La polémique sur les accusations de viols et violences sexuelles contre des femmes, des jeunes filles et des enfants, a pris de l'ampleur ces derniers jours, le président américain Joe Biden appelant mardi à "condamner sans ambiguïté" les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui avait déjà à plusieurs reprises accusé les terroristes du Hamas de violences sexuelles lors de ses attaques du 7 octobre, a rapporté mardi que les otages israéliens libérés depuis avaient fait état de "cas d'abus sexuels et de viols brutaux".