Les habitants de Gaza furieux après la découverte d'un entrepôt de l'UNRWA rempli de nourriture non-distribuée

La vidéo diffusée sur les réseaux palestiniens montrant un entrepôt de l'UNRWA à Gaza, rempli de nourriture qui n'a apparemment pas été distribuée aux résidents de la bande de Gaza en situation de désespoir alimentaire, a suscité la colère des habitants de Gaza. Furieux contre "l'Office de secours et de l'ONU pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient", qui est censée leur fournir une aide humanitaire, les résidents de la bande de Gaza ont finalement pris d'assaut les entrepôts de l'UNRWA, mercredi, et ont trouvé de grandes quantités de riz, de lentilles, de farine et d'huile. "C'est de la corruption ! Nous sommes quatre personnes, dont des réfugiés, et nous cherchons à trouver ou même à acheter de la nourriture", a affirmé à la chaîne N12 un habitant de Gaza. "Une personne de l'UNRWA a refusé de nous donner quoi que ce soit, la police lui a dit qu'il était interdit de distribuer des vivres", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, N12 a rapporté les propos d’un employé de l’agence onusienne qui souligné le problème décrit par les Palestiniens : "J'ai été choqué par la quantité de nourriture, de produits de nettoyage, de matelas et de tentes en grandes quantités, qui étaient amassées dans les entrepôts. Pourquoi attendre ? Cette situation résulte non seulement du chaos ambiant, mais aussi des actions de certains individus et tout le monde sait de qui il s'agit".

La détérioration de la situation économique dans la bande de Gaza, exacerbée par le conflit avec Israël, a conduit à une montée de l'anarchie et à l'émergence d'un marché noir florissant. Parallèlement, les rapports indiquent une augmentation significative des cas de vols dans des maisons privées, des pharmacies, des commerces, et même dans des véhicules transportant de l'aide humanitaire.

SAID KHATIB / AFP Des Palestiniens reçoivent des sacs de farine au centre de distribution de l'UNRWA) dans le camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza

Plusieurs médias israéliens ont révélé qu'un nombre important des employés de l'UNRWA étaient des militants déclarés du Hamas. Cette information contraste avec les déclarations officielles de l'agence, selon lesquelles plusieurs de ses employés à Gaza ont perdu la vie durant le conflit. Selon une étude menée par l'Institut de recherche et de politique internationale IMPACT-se, plus de 100 terroristes du Hamas et du Jihad islamique qui ont commis des actes terroristes et tué des civils israéliens sont diplômés des écoles de l’UNRWA.