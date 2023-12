Tel-Aviv : exposition en l'honneur de Haim Peri, fondateur de la galerie du kibboutz Nir Oz et otage à Gaza

Ophra Eyal a voulu sensibiliser le public au sort des otages à Gaza

"L’ombre des Montagnes", la nouvelle exposition d’Ophra Eyal, rend hommage à Haim Peri, 79 ans, artiste et fondateur de la galerie du kibboutz Nir Oz, retenu en otage à Gaza depuis plus de 60 jours, ainsi qu’à tous les captifs aux mains du Hamas. Le kibboutz Nir Oz, situé à proximité de la bande de Gaza a payé un lourd tribut à la guerre qui a frappé le pays le 7 octobre dernier. Le kibboutz Nir Oz comptait environ 400 habitants: 35 ont été assassinés et 80 ont été enlevés le 7 octobre, dont 31 ont été libérés depuis. Les rescapés ont pour l’heure été déplacés à Eilat dans le sud du pays. L’exposition est une initiative de l’Institut français d’Israël. Le projet a été soumis à la famille de Haim Peri qui a donné son accord. Le vernissage aura lieu vendredi 8 décembre à 12h à l’Institut français de Tel-Aviv.

L'exposition combine deux techniques artistiques : l’illustration numérique en noir et blanc et la peinture à l'huile en couleur. Ophra Eyal a voulu lancer un véritable appel pour sensibiliser le public au sort des otages à Gaza.

Ophra Eyal, dont la famille vivait à Nir Oz, a développé une amitié sincère avec Haim Peri et a été invitée à deux reprises à exposer dans la galerie "HaBait Halavan" - une galerie qu'il a fondée et gérée avec amour et dévouement dans une maison abandonnée du kibboutz.

Ravit Harari Ophra Eyal et Haim Peri

Les illustrations spectaculaires et inédites de l’artiste créent un monde légendaire et imaginaire et invitent le spectateur à naviguer dans les royaumes de la fantaisie avec des créatures fantastiques, notamment des gnomes et des fées, des princesses et de petits animaux de la forêt, des ours dansants ainsi que des arbres humains aux troncs expressifs.

"Ophra a choisi de peindre un ensemble de personnages miniatures emblématiques, parmi lesquels des Playmobils représentant diverses professions de la société civile, des soldats et des super-héros, des personnages reconnaissables de livres et de films pour enfants, et des objets de valeur nostalgique représentant un monde matériel en voie de disparition. La rencontre entre le dessin numérique romantique, mais sombre, et les représentations réalistes et colorées de jouets produit un reflet glaçant de la réalité contemporaine", raconte Ravit Harari, la commissaire de l’exposition.

Ravit Harari L’Ombre des Montagnes – Ophra Eyal

"Elle ne tire pas l'inspiration directement de la réalité, mais des représentations issues de la culture de consommation contemporaine et de la culture pop. Ophra préfère s'imprégner des représentations lointaines et adoucies produites par l'imaginaire, et parler le langage des signes codés et raffinés de l'art. Les œuvres, réalisés à partir de jouets, s'inscrivent donc dans l'allégorie qu'Eyal crée sur la réalité et articulent une sorte de lamentation sur un monde en voie de disparition, un monde enfantin, innocent et ludique qui semble avoir pris fin le 7 octobre dernier", poursuit-elle.

Le portrait de Haim Perry où on aperçoit un homme souriant, figure également dans l’exposition. Cet artiste, entrepreneur et activiste, est un homme d'esprit qui a réalisé le fantasme d'introduire la culture et l'art dans un bâtiment abandonné du kibboutz. Il l'a transformé en un lieu pluraliste, égalitaire et ouvert à tous. Dans la concrétisation du rêve privé de Haim Peri - une galerie qui est l'œuvre d'un seul homme - on peut deviner l'idée d'un rêve plus large, collectif. Aujourd'hui, ce rêve, imagine-t-on, est de ramener tous les otages sains et saufs en Israël.

L’exposition a lieu sur entrée libre du dimanche au vendredi à l’Institut français de Tel-Aviv, au 7 boulevard Rothschild.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS