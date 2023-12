Un missile visant Eilat intercepté par le système de défense Arrow en mer Rouge

Le missile a été apparemment tiré par les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen

Le système israélien de défense aérienne à longue portée Arrow a abattu mercredi un missile balistique, apparemment tiré par les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen, au-dessus de la mer Rouge, selon l'armée. L'incident a déclenché des sirènes dans la ville d'Eilat, située à l'extrême sud du pays, bien que Tsahal a déclaré que le missile sol-sol n'avait pas pénétré dans l'espace aérien israélien. Le missile visait probablement Eilat.

"La cible n'a pas pénétré dans le territoire israélien et n'a pas constitué une menace pour les civils. L'alerte a été déclenchée conformément au protocole", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. Les Houthis ont tiré plusieurs missiles balistiques et drones sur Eilat depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, mais tous ont été interceptés ou ont manqué leur cible.

L'interception de l'Arrow de mercredi était la quatrième interception d'un missile balistique, toutes survenues dans le cadre de la guerre à Gaza. Les missiles de croisière et les drones lancés par les Houthis au cours des dernières semaines ont été détruits par les avions de combat israéliens.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, se sont emparés de Sanaa, la capitale du Yémen, en 2014 et contrôlent de larges pans du pays. Ils font partie de "l'axe de la résistance" contre Israël, au même titre que le Hamas, également soutenu par Téhéran. Les rebelles houthis ont exprimé leur soutien aux Palestiniens et menacé Israël dans le cadre de la guerre déclenchée début octobre par le Hamas. Le groupe rebelle est devenu une force militaire majeure dans la péninsule arabique, avec des dizaines de milliers de combattants et un énorme arsenal de missiles balistiques et de drones armés.

Dimanche, des missiles balistiques tirés par les Houthis ont frappé trois navires commerciaux en mer Rouge, tandis qu'un navire de guerre américain a abattu trois drones en état de légitime défense au cours d'un assaut d'une heure, selon l'armée américaine.