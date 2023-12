Née dans une "secte" chrétienne, elle se convertit au Judaïsme et fait du volontariat en Israël

Issue d’une famille extrémiste chrétienne de LA, Drea s’est convertie au judaïsme et s’est portée volontaire en Israël pendant la guerre

"Israël est ma seconde maison", affirme Drea Rice pleine d’enthousiasme. La jeune femme originaire de Los Angeles rentre tout juste d’un voyage de deux semaines et demi en Israël où elle a pris part à un programme de volontariat, dans un pays où la guerre contre le Hamas fait rage depuis deux mois. Sa venue en Israël n’est certainement pas le fruit du hasard mais bel et bien le prolongement d’un processus de construction identitaire. i24NEWS a rencontré Drea Rice, née dans une famille qui appartient à un courant radical, voire sectaire du christianisme; en 2018 elle s’est convertie au judaïsme et depuis, elle ne rêve que d’une chose : faire son alyah.

Depuis toute petite, Drea sent que son approche de la religion est différente de celle qu’on lui a inculquée. Élevée dans un milieu chrétien extrémiste dont les idéologies sont éloignées des siennes, elle s'intéresse peu à peu au judaïsme. Dès son entrée à l’université, elle s'est "mise en colère" contre Dieu, pour l'avoir laissée grandir de cette façon, puis très vite, elle a trouvé sa voie et a choisi la religion du peuple élu.

"J’ai toujours cherché quelque chose de spirituel qui me correspondait et le judaïsme a toujours fait partie, en filigrane, de mon éducation religieuse. J’ai beaucoup appris sur le peuple juif, et sans en avoir réellement conscience encore, le judaïsme faisait déjà partie de ma culture religieuse. Je me suis rendu compte que c’était la religion à laquelle mon âme souhaitait se connecter, et c’est devenu une partie essentielle de ma vie et de mon identité", a déclaré Drea.

Le 7 octobre dernier, lorsque la guerre a éclaté en Israël, Drea n’a pas hésité un seul instant à entreprendre les démarches pour soutenir le pays en venant faire du volontariat, malgré les craintes de sa famille. A son grand étonnement, son père l'a pleinement soutenue et lui a donné sa bénédiction. "Il m’a dit, 'c’est exactement ce que tu dois faire, tu as tout mon soutien'. C’était incroyable pour moi et très émouvant d'entendre ça de sa part alors qu’il vit dans un monde tout à fait différent du mien", raconte Drea.

"Nous avons tous été profondément attristés par l’immense tragédie qui a frappé Israël. C’est ma seconde maison et en tant que Juive, les Israéliens sont comme ma famille, il était donc crucial de venir porter main forte au peuple juif au moment où il en avait le plus besoin. Le fait de voir comment le monde entier a réagi sans éprouver la moindre humanité m’a également convaincue que je devais agir. C'était une opportunité unique de pouvoir faire une bonne action", explique-t-elle.

Tout quitter pour "aider sa Terre promise"

A la mi-novembre, Drea pose des congés dans son entreprise de technologie financière et s’envole pour Israël avec l’organisme américain Birthright Israel. C’est sa 3e fois dans le pays mais celle-ci a une saveur particulière, car la mission est de taille. Avec plusieurs volontaires, Drea participe à diverses actions, notamment pour l'organisation Pitchon-Lev qui aide les communautés défavorisées du pays. Pitchon-Lev est une organisation apolitique à but non lucratif, créée en 1998 en tant qu'organisation humanitaire nationale dont l'objectif est de briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté en Israël.

"Nous avons empaqueté des cartons de nourriture et de vêtements de dons pour les familles nécessiteuses et les soldats et nous avons aidé les agriculteurs dans le sud. On a travaillé main dans la main, avec un objectif commun et nous nous sommes mélangés au peuple israélien. Nous avons créé des liens uniques autour d’un partage de valeurs. Israël est là où mon âme vit, j’y ai trouvé tellement de solidarité, de profondeur et de sens, vous pouvez sentir l’histoire sous vos pieds. Notre peuple a souffert pour défendre le pays, car c’est le seul endroit que nous avons dans le monde. Sans cette Terre, une partie centrale de notre identité disparaît", a affirmé Drea.

27A according to israeli law Drea Rice et les volontaires de Birthright Israel

A son retour à Los Angeles, Drea a expliqué avoir été complètement transformée par cette expérience inédite qui lui a apporté énormément sur le plan personnel. Elle en a notamment profité pour transmettre au monde ce qu'elle avait pu voir sur place.

"Avoir la chance de faire partie de la résilience israélienne en temps de guerre remplit mon coeur de joie", assure-t-elle.

Pendant tout son séjour, elle a partagé chaque jour des posts sur Instagram pour tenir informée sa communauté composée de juifs et de non-juifs. Une occasion pour elle de donner un maximum de visibilité sur ce qui se passait.

"J’ai tenu une sorte de journal quand j’étais en Israël, c’était très important pour moi d’éduquer les non-juifs à la réalité du pays, et de montrer des choses différentes que celles diffusées dans les médias, issues directement de mes actions sur le terrain", dit-elle. Une initiative qui a été accueillie de manière très positive. "J'ai reçu des messages de soutien de la part de personnes qui ne m’avaient pas parlé depuis des années".

"Même la bulle de Los Angeles qu’on croyait protégée fait face à la haine antisémite"

Concernant les récents événements antisémites à Los Angeles et notamment la mort de Paul Kessler, un manifestant juif décédé après avoir été agressé lors d’un rassemblement de soutien à Israël, Drea estime que "c’est terrifiant car LA a toujours été considérée historiquement comme une sorte de bulle protégée, abritant une communauté juive et israélienne importante". Selon elle, la population de la ville n’aurait jamais pensé être confrontée à de tels incidents, mais depuis le 7 octobre tout a changé.

"Avec le groupe de volontaires, nous nous sommes dit que paradoxalement, nous nous sentions davantage en sécurité en Israël qu’aux USA en ce moment. A LA, nous avons vu un vrai changement, et cela m'inquiète; il y a eu une manifestation pro-palestinienne violente à seulement 15 minutes de chez moi. Nous ne révélons plus notre identité aux gens que nous ne connaissons pas ou dans les magasins par exemple, on fait beaucoup plus attention. Il ne s’agit pas de cacher qui on est, mais d’être plus attentif à ceux qui nous entourent", a-t-elle affirmé.

Pour ce qui est de l’avenir, Drea envisage de s’installer en Israël. D’ici l’an prochain, elle compte se renseigner sur les démarches à suivre. "J’y pense déjà depuis plusieurs années, mais là, le projet se concrétise", assure-t-elle.

En attendant, elle compte revenir fin décembre en Israël pour un nouveau programme de volontariat.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS