Abbas prêt à gouverner Gaza: "Pas tant que je serai Premier ministre", réplique Netanyahou

Les États-Unis font pression pour qu’Israël accepte que l'Autorité palestinienne prenne le contrôle la bande de Gaza à la fin de la guerre

Des sources auprès de Sky News Arabia ont rapporté que le président de l’Autorité palestinienne se préparait à assumer la gouvernance de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi en déclarant : "Tant que je serai Premier ministre d'Israël, cela n'arrivera pas. Quiconque enseigne le terrorisme à ses enfants, finance le terrorisme et soutient les familles de terroristes ne pourra pas gouverner la bande de Gaza une fois que nous aurons éliminé le Hamas."

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, du parti Sionisme religieux, a félicité Netanyahou pour sa position : "Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour votre position claire. Kfar Saba ne sera pas Kfar Aza".

Israël a subi des pressions, principalement de la part des États-Unis, pour accepter qu'à la fin de la guerre l'Autorité palestinienne prenne le contrôle la bande de Gaza. Le secrétaire d'État Blinken a évoqué la question à plusieurs reprises, tandis que le président Joe Biden a clairement indiqué dans un article du Washington Post qu'après la guerre, l'Autorité palestinienne doit être l'organe gouvernemental de la bande de Gaza dès lors qu’il aura procédé à des réformes significatives.

BRYAN R. SMITH / AFP Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à l'ONU, le 21 septembre 2023

Selon lui, cette réforme est nécessaire pour renforcer l'AP, la rendre stable et lui permettre de gouverner la bande de Gaza au plus vite. M. Biden a souligné qu'en fin de compte, la bande de Gaza et l'Autorité palestinienne doivent s'unir pour former "une structure de gouvernance unique, sous l'égide d'une Autorité palestinienne revitalisée, alors que nous travaillons tous à la mise en place d'une solution fondée sur la coexistence de deux États".