Gaza : l'armée israélienne déclare avoir atteint le centre de Khan Younès

Tsahal a également envoyé une division supplémentaire à Gaza

Tsahal a déclaré que sa 98e division dirige l'offensive terrestre contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza, opération au cours de laquelle les troupes ont encerclé la ville de Khan Younès et commencent à y opérer.

La 98e division est composée de forces parachutistes - à la fois de l'armée permanente et des réservistes - ainsi que de la brigade commando et d'un régiment d'artillerie d'élite. L'entrée de la 98e division dans la bande de Gaza signifie qu'il y a maintenant quatre divisions de Tsahal opérant. Les autres sont les 162e, 36e et 252e divisions, qui opèrent déjà dans le territoire depuis plusieurs semaines.

L'armée israélienne a également indiqué que la 98ème division "a lancé une attaque combinée sur la zone de la ville de Khan Younès, contre les 'centres de gravité' de l'organisation terroriste du Hamas". En quelques heures, les troupes ont encerclé Khan Younès et commencé à y pénétrer plus profondément.

Les troupes qui ont mené l'offensive ont capturé des bastions du Hamas, localisé des armes et du matériel de renseignement, selon Tsahal.

Le communiqué indique aussi que les troupes de la 98e division ont tué de "nombreux" terroristes du Hamas lors des combats au sol et des frappes aériennes jusqu'à présent, et ont localisé environ 30 entrées de tunnels qui ont été détruits.

Les forces de la Brigade Commando et de la Brigade Givati ont atteint le centre de Khan Younès et ont mené des "raids ciblés au cœur de la ville", tuant des agents du Hamas et détruisant l'infrastructure du groupe terroriste.

Lors de l'une des opérations, Tsahal a affirmé qu'un dépôt d'armes situé à l'intérieur d'une mosquée a été frappé. La brigade de Khan Younès est "l'une des deux brigades les plus dominantes du Hamas" et que la ville située au sud de Gaza est un "centre de gravité" du groupe terroriste, a ajouté l'armée israélienne. "Tous les dirigeants de l'organisation terroriste du Hamas - politiques et militaires - ont grandi dans la région de la ville de Khan Younès, y compris Yahya Sinwar, Muhammad Sinwar et Mohammed Deif. Aujourd'hui, la ville est encerclée par la 98e division", a conclu l'armée israélienne.