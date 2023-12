Le Washington Post a publié mercredi soir un article dans lequel il est écrit que le Hamas a "endormi" Israël

Selon l'article, à partir de 2021, les terroristes du Hamas ont fourni à Israël des informations sur le Jihad islamique afin de renforcer l’impression qu’ils étaient intéressés par la coopération. Ces propos ont été prononcés devant les médias par un responsable de la sécurité israélienne. Au sein de l’armée israélienne, les analystes prévenaient depuis des mois qu’une attaque sur plusieurs fronts était en préparation : une infiltration sans précédent d’Israël par voie terrestre, aérienne et maritime.

Environ 3 000 combattants du Hamas qui ont pris d’assaut la barrière frontalière entre Israël et Gaza, d’une valeur d’un milliard de dollars, à l’aube du 7 octobre, portaient des plans de bataille avec des instructions spécifiques. Certains prévoyaient d'attaquer des bases militaires à Rehovot et à l’est jusqu’à Beersheva, ainsi que deux points – nommés points de code 103 et 106 – au fond de la mer Méditerranée. Israël a augmenté sa production de gaz naturel offshore ces dernières années, même s’il n’est pas clair si les installations énergétiques étaient la cible.

Les combattants sont arrivés en Israël avec des plans de bataille détaillés comprenant des cartes des structures internes des bases militaires et des villes, des listes détaillées d’armes et d’équipements utilisés par chacune des unités, et des listes pour tuer et capturer des hommes, des femmes et des enfants. Ils avaient pour instruction de tuer les otages s'ils s'avéraient trop compliqués à gérer.

De nombreux papiers étaient manuscrits et criblés de mots codés, ce qui compliquait les efforts de numérisation de Tsahal. Certains ont été écrits sur des ordinateurs récupérés dans les zones de combat du sud d’Israël ; d’autres ont été récupérés lors de l’invasion terrestre de Gaza par Israël en 2014.

Le Washington Post cite une source israélienne qui a déclaré que les responsables du Hamas avaient fourni à Israël des renseignements sur le Jihad islamique, pour renforcer l'impression qu'ils étaient intéressés par le calme et la coopération, ainsi que par le renforcement de l'économie dans la bande de Gaza.