Le Hamas a collaboré avec Israël pour "l'endormir", révèle le Washington Post

Le Hamas s'est volontairement abstenu de tirer des roquettes sur Israël depuis 2021, révèle mercredi le Washington post, notamment lorsque le Jihad islamique palestinien, son frère ennemi dans la bande de Gaza, cherchait son soutien. Les responsables du Hamas ont aussi fourni à Israël des renseignements sur le Jihad islamique, pour renforcer l'impression de collaboration et de calme et "l'endormir", a déclaré au quotidien américain un responsable de la sécurité israélienne sous couvert d'anonymat.

Le Hamas a consacré plus d'une année à planifier son attaque historique contre Israël, et avait eu accès à des informations extrêmement précises sur ses cibles: des cartes des structures internes des bases militaires et des villes, des listes détaillées de l'armement et de l'équipement utilisés par chacune de leurs unités. Ils avaient pour instruction de tuer les otages s'ils posaient trop de problèmes. Un document comprenait une liste de phrases traduites de l'arabe à l'hébreu : "enlevez votre pantalon", "nous tuerons les otages", "comment utilisez-vous l'arme ?". Une autre brochure contenait une citation : "Votre ennemi est une maladie qui n'a pas d'autre remède que de lui couper le foie et le cœur."

La sophistication de l'assaut et les preuves d'une planification stratégique à long terme par le Hamas jettent une nouvelle lumière sur l'étendue des capacités de renseignement du groupe, ainsi que sur la complaisance de l'appareil de sécurité israélien qui avait décidé il y a 5 ans de dissoudre Amshat, l'unité spécialisée dans la collecte de documents et d'informations utiles à la guerre. L'unité a été réactivée après le 7 octobre, la journée la plus meurtrière de l'histoire du pays, au cours de laquelle 1 200 personnes ont perdu la vie.

Malgré la dissolution de cette unité, de nombreux soldats et analystes avaient averti depuis des mois qu'une attaque sur plusieurs fronts était en préparation : une infiltration sans précédent d'Israël par voie terrestre, aérienne et maritime. Parmi les 3 000 combattants qui ont pris d'assaut la barrière frontalière entre Israël et Gaza le 7 octobre, à l'aube, et qui a coûté des milliards de dollars, beaucoup avaient en leur possession des plans de bataille détaillés, accompagnés d'instructions précises, selon les officiers des services de renseignement israéliens.

En juillet dernier, trois mois seulement avant le 7 octobre, une soldate de l'unité 8200 a averti que le Hamas avait mené un exercice d'entraînement intensif d'une journée qui ressemblait à ce qui était décrit dans le programme "Mur de Jéricho", mais ses avertissements ont été ignorés. "Je rejette complètement les affirmations selon lesquelles le scénario est imaginaire", a écrit la soldate dans l'échange de courriels. "L'exercice d'entraînement du Hamas", a-t-elle dit, "était pleinement conforme au contenu du mur de Jéricho. Il s'agit d'un plan conçu pour déclencher une guerre".