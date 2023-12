"Le Hamas vole toute l'aide humanitaire", déclare une habitante de Gaza à Al-Jazeera

"Toute l'aide descend dans les tunnels, ils prennent tout !"

Lors d’une émission diffusée en direct sur la chaîne qatarie Al-Jazeera, un reporter s’adresse à une vieille dame évacuée de son domicile dans le nord de la bande de Gaza, en lui disant : "La situation est difficile, l'aide n'arrive pas". La Gazaouie lui répond alors de manière inattendue, rejetant toute la responsabilité sur le Hamas. "Toute l'aide descend (dans les tunnels) ! L'aide n'atteint pas la nation et le peuple tout entier", fustige-t-elle.

"Une grande quantité d'aide arrive et seule une petite partie va aux habitants", tente de rectifier le journaliste. "Non, non, non. Tout rentre chez eux, ils prennent tout. Ils peuvent tout aussi bien me tirer dessus et faire de moi ce qu’ils veulent", répond la dame en colère, semblant ne pas craindre le Hamas.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, un Gazaoui décrit les résultats des frappes de Tsahal dans la bande de Gaza à un journaliste d'Al-Jazeera, incriminant au passage le Qatar et la Turquie. "Dieu tiendra les comptes avec eux" pour leur responsabilité dans le désastre qui frappe les Gazaouis. Le journaliste qui l’interviewait a alors paniqué et l’a brusquement interrompu, lui arrachant le micro.

Il y a environ deux semaines, un incident similaire s'est produit lorsqu'un autre Gazaoui a été interviewé par la chaîne qatarie depuis l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah dans la bande de Gaza. L’homme s’est alors indigné d’une émission sur les membres du Hamas, qui, selon lui, se cachent parmi les malades de l’hôpital. "Quant à la 'résistance', pourquoi se cachent-ils ici parmi le peuple ? Qu'ils se cachent en enfer", a-t-il affirmé. Une fois encore, le journaliste a alors brutalement interrompu l’homme, lui confisquant le micro.