Tsahal annonce la mort du fils du ministre Gadi Eisenkot tombé au combat à Gaza, ainsi qu'un autre soldat

88 soldats sont tombés au combat à Gaza depuis le début de l'offensive terrestre

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir la mort de deux soldats au cours des combats dans la bande de Gaza, ce qui porte à 88 le nombre de soldats tués au cours de l'offensive terrestre.

Il s'agit du sergent-chef (res.) Gal Meir Eisenkot, 25 ans, du 699e bataillon de la 551e brigade, originaire d'Herzliya. Il est le fils de l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot. Eisenkot a appris la nouvelle alors qu'il visitait le commandement sud de l'armée israélienne aux côtés de M. Gantz plus tôt dans la journée. Gal Eisenkot a été tué après l'explosion d'une bombe dans une entrée de tunnel près de soldats dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Il a été transporté dans un état grave dans un hôpital en Israël, où il a succombé à ses blessures.

Le second soldat tué est le sergent-major (res.) Jonathan David Deitch, 34 ans, du 6623e bataillon de reconnaissance de la 55e brigade, originaire de Harish.

Condoléances

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi à la mort du soldat Eisenkot.

Lehna et Gadi Eisenkot, Sara et moi avons le cœur brisé par la mort de votre fils Gal.

Nous pleurons avec vous. Nous vous embrassons. Gal était un brave guerrier et un véritable héros. Nous adressons nos condoléances à votre famille et aux familles de tous nos héros tombés au combat. Le peuple vous entoure d'amour et de gratitude - aujourd'hui et pour toujours. Le gouvernement et les citoyens d'Israël pleurent avec vous", a-t-il déclaré. Le président Isaac Herzog a également exprimé ses condoléances. "Gadi m'a parlé plus d'une fois de Gal, qui était le modèle de son paysage familial : des valeurs, une recherche de l'excellence et un amour de tous. Gadi a consacré toute sa vie à la sécurité d’Israël, de Tsahal et du pays, et aujourd’hui, lui et sa famille paient un prix insupportable", a-t-il écrit. "Gal a été élevé dès son enfance dans l’amour du peuple et de la patrie et a agi dans cet esprit à chaque instant, même lorsqu’il a été tué. Avec toute la nation, j'embrasse la famille endeuillée, dont le sacrifice est lourd et insupportablement difficile, et je m'engage à continuer de protéger notre peuple et notre pays bien-aimé, pour leur bien et pour le nôtre. Que la mémoire de Gal et de ceux qui sont tombés à la guerre soit bénie", a-t-il conclu.

​