"Le Hamas a perdu Gaza", (Raphaël Jerusalmy)

"Nous sommes en train de vivre le premier grand tournant de cette guerre avec l'intensification de l'offensive israélienne à Gaza et les coups portés au Hamas", a estimé Raphaël Jerusalmy, ancien officier du Renseignement militaire israélien sur le plateau d'i24NEWS, insistant sur le fait que de nombreux responsables israéliens de la sécurité portent aujourd'hui le même regard sur la situation. "On est loin d'une victoire définitive mais nous pouvons dire à partir de ce matin que le Hamas a perdu Gaza, non seulement militairement mais aussi au niveau de la population gazaouie qui se rebiffe de plus en plus contre le Hamas".