Deux soldats israéliens blessés lors d'une tentative de libération d'otages à Gaza

L'opération n'a pas permis de sauver des otages, a affirmé le porte-parole de Tsahal

Deux soldats de Tsahal ont été grièvement blessés, au cours d'une mission nocturne visant à libérer des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne lors d'un point presse.

L'opération a permis de cibler et d'éliminer de nombreux terroristes impliqués dans ls enlèvements, mais n'a pas permis de sauver les otages, selon le porte-parole.

Les familles des soldats blessés ont été rapidement informées de la situation.

Avshalom Sassoni/Flash90 IDF Spokesperson Daniel Hagari giving a statement to the media in Tel Aviv.

L'armée israélienne a affirmé qu'elle reste déterminée et qu'elle utilise une série de tactiques stratégiques et de renseignements, en collaboration avec les agences de sécurité, dans le but d'assurer la libération des otages et d'obtenir des renseignements à leur sujet. Dans un communiqué, les responsables de l'armée israélienne ont souligné l'utilisation du terrorisme psychologique par le Hamas et ont exhorté le public à ne pas diffuser d'informations non vérifiées susceptibles d'alimenter de telles stratégies. Les mises à jour régulières des représentants de l'armée israélienne aux familles des otages visent à fournir des informations précises et vérifiées sur le statut de leurs proches.