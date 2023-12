Israël estime que Tsahal a besoin de 3 à 4 semaines pour achever les opérations à Khan Younès (média)

Washington a fait savoir à Jérusalem que le temps était compté

L'armée israélienne a besoin de trois à quatre semaines supplémentaires pour achever l'offensive militaire à Khan Younès et d'un délai similaire pour terminer la première phase de la guerre à Gaza contre le Hamas, a rapporté vendredi soir le site d'information Walla.

Citant un haut responsable israélien, celui-ci a indiqué que les États-Unis n'ont pas donné de délai précis à Israël, mais que Washington a fait savoir à Jérusalem que le temps était compté. Le responsable a ajouté que les parties sont en désaccord d'un mois sur la durée de la guerre, sans plus de précision.

Selon le responsable, l'administration Biden serait heureuse que Tsahal termine les opérations intensives d'ici la fin du mois, mais Israël estime qu'il a besoin de jusqu'à la fin du mois de janvier. "Le message des Américains est qu'ils aimeraient nous voir terminer les combats plus tôt, avec moins de dommages pour les civils palestiniens et plus d'aide humanitaire pour Gaza. Nous aimerions également que cela se produise, mais l'ennemi n'est pas toujours d'accord", a affirmé le responsable.

"Les Américains l'ont compris et nous travaillons ensemble. Nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous", a-t-il conclu.