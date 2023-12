Israël en guerre : Tsahal élimine des terroristes tirant depuis des écoles de l'UNRWA et des mosquées à Gaza | LIVE

Confrontations avec des terroristes tirant depuis des écoles de l'UNRWA et des mosquées

Le porte-parole de Tsahal a mis à jour la situation des combats dans la bande de Gaza et a rapporté que "pendant la nuit, les avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué et détruit des cibles et éliminé des terroristes, tandis que les forces terrestres ont poursuivi les combats dans différents secteurs. Les soldats de l'unité de combat de la brigade Kfir sont tombés sur un groupe de terroristes dans une école du quartier de Shaja'iya, ont engagé un échange de tirs et ont neutralisé les assaillants. Poursuivant leur opération dans l'école, les forces ont découvert dans les salles de classe de multiples armes, incluant des Kalachnikovs, des grenades et des munitions. En outre, une unité blindée a localisé et détruit un tunnel faisant partie d'un réseau souterrain étendu dans le quartier de Shaja'iya. Les forces ont découvert un autre tunnel contenant de nombreux équipements militaires et un ascenseur. Les forces de la brigade Golani ont repéré et neutralisé, avec l'aide d'un hélicoptère de combat, un groupe de terroristes armés de missiles antichars dans un quartier. Parallèlement, l'unité de combat de la 5e brigade a mené une opération à Beit Hanoun, ciblant des terroristes qui tiraient depuis une mosquée et une école de l'UNRWA.