Palestiniens arrêtés à Gaza : "Ceux qui ne sont pas des terroristes seront relâchés"

Le porte-parole du gouvernement pour les médias étrangers, Eylon Levy, a déclaré vendredi, lors d'une interview accordée à CNN, que tous les hommes palestiniens arrêtés, visibles sur des images filmées au cœur de Gaza, sont soupçonnés de terrorisme. Les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé jeudi des vidéos montrant des dizaines de Palestiniens en sous-vêtements, les yeux bandés, sous la garde de soldats israéliens dans la bande de Gaza. Sur une autre séquence, un groupe d'hommes ont les yeux bandés, assis au milieu d'une carrière, les mains liées derrière le dos, surveillés par des soldats israéliens. L’armée a indiqué que ces hommes ont été arrêtés dans le quartier de Jabaliya, et que certains d'entre eux sont rendus de leur propre chef.

CNN a rapporté que certains des hommes arrêtés pourraient être des civils n'ayant aucun lien avec des organisations terroristes, basant ses affirmations sur des entretiens avec un proche des détenus et sur une déclaration d'un média employant certains d'entre eux. "Les individus présents sur toutes les photos sont soupçonnés de terrorisme", a insisté Levy dans son interview avec la chaîne américaine.

"Nous enquêtons et vérifions qui est lié au Hamas et qui ne l'est pas"

"Quand nous trouvons des hommes en âge de servir dans l'armée dans des zones que nous avons conseillé d'évacuer depuis plus d'un mois - parce que ce sont des bastions du Hamas et que des combats intenses s'y sont déroulés - nous devons arrêter ces personnes pour déterminer qui parmi elles sont des terroristes. Si certains ne sont effectivement pas des terroristes, ils seront naturellement relâchés", a expliqué Levy.

Interrogé sur ces images, le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari a déclaré jeudi soir qu'"à Shujaiya (quartier de la ville de Gaza, NDLR) et Jabaliya (dans le nord de la bande de Gaza), des terroristes se rendent et sortent des tunnels et des maisons". "Nous enquêtons et vérifions qui est lié au Hamas et qui ne l'est pas", alors que des soldats israéliens traquent "des terroristes qui se cachent encore dans (des) tunnels comme des lâches", a-t-il ajouté lors d'un point de presse.