Mère de Naama Levy : "La jeune que vous voyez sur cette vidéo est ma fille"

La mère de Naama Levy, 19 ans, enlevée par le Hamas, a publié une tribune pour exprimer un cri de détresse

Ayelet Levy-Shachar, la mère de Naama Levy, une jeune fille de 19 ans, enlevée par le Hamas, a publié vendredi une tribune en anglais sur le site The Free Press, dans laquelle elle fait part de son angoisse à l’idée que sa fille soit toujours en captivité, deux mois après son enlèvement. "Vous avez vu la vidéo de ma fille Naama Levy. Tout le monde l'a vue. Vous l'avez vue traînée par ses longs cheveux bruns à l'arrière d'une Jeep sous la menace d'une arme, quelque part à Gaza, son pantalon de survêtement gris couvert de sang. Vous avez peut-être remarqué que ses chevilles sont coupées, qu'elle est pieds nus et qu'elle boite. Elle est gravement blessée. Elle a peur. Et moi, sa mère, je suis impuissante dans ces moments d'horreur", a écrit la mère, qui jusqu'à présent avait très peu parlé de l'enlèvement de sa fille.

Ayelet Levy-Shachar affirme avoir communiqué pour la dernière fois avec sa fille, le matin du 7 octobre, vers 7 heures du matin. "Le lendemain, j'ai vu la vidéo, mais la femme était tellement ensanglantée et ébouriffée qu'il était difficile de dire s'il s'agissait bien d'elle. Aujourd'hui, le monde entier la connaît par le biais d'une vidéo qui ne reflète absolument pas la vie qu'elle menait jusqu'au 7 octobre". Ayelet Levy-Shachar qui est le médecin de l'équipe israélienne de football féminin a affirmé être troublée de voir les Nations unies et les organisations féministes "refuser de reconnaître que le Hamas a violé des femmes et commis des crimes sexuels effroyables à leur encontre, simplement parce que les victimes sont juives". "Shari, bénévole à la morgue militaire de Shura, a raconté au Washington Post ce qu'elle a constaté : 'Nous avons vu de nombreuses femmes avec des sous-vêtements ensanglantés, des os cassés, des jambes cassées, des bassins brisés'. Les mêmes monstres qui ont commis ces crimes retiennent ma fille en otage. Dix-sept jeunes femmes sont toujours en captivité. Elles ont entre 18 et 26 ans. Je pense à ce qu'elles et ma Naama pourraient subir à chaque instant de la journée. Chaque minute est une éternité en enfer", a-t-elle ajouté.

Family of the hostage Naama Levy

"Que feriez-vous si votre fille était retenue en otage par des violeurs et des assassins violents pendant deux mois ? La meilleure question est peut-être : que ne feriez-vous pas ?", a-t-elle asséné. "En tant que mère, je m'inquiète : les ravisseurs de ma fille lui ont-ils donné des vêtements propres ou est-elle toujours assise dans le même pantalon de survêtement ensanglanté que celui dans lequel elle a été enlevée ?", s’inquiète-t-elle.

"Plus Naama reste en captivité, plus elle subit de violences, plus elle risque de souffrir des conséquences d'un stress post-traumatique qui durera toute sa vie. Lorsqu'elle sera libérée, je prie pour que l'image de son enlèvement et l'expérience de ce que cette image représente ne soient pas la façon dont elle verra le monde (…) Les dix-sept femmes otages ne sont pas une monnaie d'échange. Ce sont des filles, et l'une d'entre elles est la mienne. Mon cri primal devrait être le cri des mères du monde entier. Ramenez-la à la maison maintenant ! ", a-t-elle conclu.

Sur i24NEWS, mercredi, le père de la jeune femme, Yoni, avait interpellé la Croix-Rouge : "Pourquoi la Croix-Rouge ne va pas voir ma fille ? C'est une pure folie, elle est blessée, c'est leur rôle et nous n'avons aucune nouvelle!"