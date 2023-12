Le fils d'un haut responsable du Hezbollah tué dans une frappe israélienne

La frappe de drone a visé une voiture dans le sud de la Syrie, dans laquelle se trouvait trois membres du Hezbollah et un Syrien

Trois membres du Hezbollah et un Syrien ont été tués, vendredi, dans une frappe de drone israélienne sur leur voiture dans le sud de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). "Un Syrien et trois combattants du Hezbollah de nationalité libanaise, de l'unité de surveillance et de lancement de missiles, ont été tués dans la frappe de drone israélienne sur leur voiture louée à Baath", dans la province de Qouneitra, a déclaré le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

https://twitter.com/i/web/status/1733242141432852692 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'attaque a entraîné la mort de Hasan Ali Daqdud, membre de la redoutable force Redwan du Hezboallah, et fils d'Ali Moussa Daqduq, un haut responsable du groupe terroriste, selon certaines sources. Le "réseau du Golan", supervisé par Daqduq, constitue une présence terroriste importante du Hezbollah le long de la frontière syrienne avec le plateau du Golan.

Par le passé le passé, Daqduq a été capturé par les forces américaines en Syrie après avoir participé à une attaque à Karbala en 2007, qui a entraîné la mort de cinq soldats américains. Accusé d'opérer avec le soutien de l'Iran, il a été détenu par les États-Unis, mais a été libéré en 2012 après avoir été transféré en Irak. La frappe n'a pas été confirmée par les l’armée israélienne qui a refusé de commenter l'incident.

Israël a l'habitude de cibler des objectifs liés à l'Iran en Syrie, où l'influence de Téhéran s'est considérablement accrue depuis son soutien au président Bashar Al-Assad au cours de la guerre civile qui a débuté en 2011. Ces frappes se sont multipliées depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sanglante du groupe terroriste palestinien sur le sol israélien.