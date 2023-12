Israël en guerre : Plus de 250 cibles terroristes attaquées à Gaza au cours de la dernière journée | LIVE

Des centaines de hanoukkiot avec des messages de soutien allumées dans de la bande de Gaza : "Le peuple d'Israël soutient ses combattants"

Durant les affrontements dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont allumé environ 800 hanoukkiot, des lampes de Hanoucca, ornées et accompagnées de messages de soutien venant de l'arrière-front. Ces hanoukkiot, décorées par des enfants des communautés évacuées du sud d'Israël et des zones frontalières, ont été envoyées aux soldats en guise de soutien moral. Le projet visait à renforcer le moral des combattants et à leur rappeler le soutien du peuple d'Israël. Un porte-parole de Tsahal a déclaré qu'"en plus des hanoukkiot, des messages et des lettres émouvantes ont été envoyés, dans le but de renforcer le moral des combattants et de leur rappeler que le peuple d'Israël est derrière eux et les attend à la maison".