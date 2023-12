Les images de reddition de terroristes sont "un signe de l'effondrement du Hamas" (Halevi)

L'armée israélienne a signalé une augmentation du nombre de membres du Hamas qui se sont livrés au cours des derniers jours

Des images diffusées dimanche matin et samedi soir ont révélé la réddition de plusieurs dizaines de combattants du Hamas. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit même l'un d'entre eux remettre un fusil d'assaut aux forces israéliennes lors de sa reddition avec d'autres Palestiniens. L'homme avance lentement vers un char, tenant l'arme et son chargeur au-dessus de sa tête, avant de les poser au sol. Les autres membres du Hamas, également en sous-vêtements, présentent leurs pièces d'identité face au char, tandis qu'un soldat donne des ordres en arabe via un mégaphone.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux en début de semaine montraient déjà des dizaines d'hommes détenus par Tsahal. Le porte-parole de l'armée a indiqué que tous ceux qui se sont rendus dans la région après les combats sont interrogés. Selon des responsables militaires, un nombre croissant de membres du Hamas se rendent aux forces israéliennes dans divers secteurs de la bande de Gaza.

Le lieutenant-général Herzi Halevi a commenté : "Nous constatons chaque jour des résultats. Chaque jour, nous voyons davantage de terroristes tués ou blessés, et ces derniers jours, nous observons des redditions - signes de l'effondrement du système, indiquant la nécessité de renforcer la pression", a-t-il affirmé lors d'une cérémonie d'allumage des bougies de Hanoucca dans le sud avec les troupes de la brigade Nahal.

Plus tard, le porte-parole de Tsahal, Hagari, a confirmé que plusieurs membres du Hamas s'étaient livrés samedi aux forces israéliennes à Gaza. Ils ont fourni des renseignements précieux sur les opérations du groupe dans le cadre de l'offensive terrestre. Hagari a rapporté que les interrogatoires ont révélé des difficultés sur le terrain et un déni de réalité de la part de la direction du Hamas, dirigée par [Yahya] Sinwar, malgré sa connaissance des détails. "Les combattants se plaignent d'une déconnexion de la direction du Hamas face à la situation pénible qu'ils endurent sur le terrain", a-t-il ajouté.

Selon Hagari, il existe une perception largement répandue que les dirigeants du Hamas, agissant dans la clandestinité, sont indifférents aux souffrances de la population de Gaza en surface. Cette situation préoccupe également les membres du Hamas. "Les renseignements issus des interrogatoires contribuent à nos activités opérationnelles", a conclu Hagari.