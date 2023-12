Israël participera bien à l'Eurovision 2024 malgré la guerre

L'Union Européenne de Radio-Télévision affirmé que l'Etat hébreu remplissait les conditions et sera donc apte à concourir

Après les appels à interdire la participation d'Israël à l'Eurovision 2024 en raison du conflit à Gaza, et à la suite des interrogations soulevées par la Norvège, la Suède et les Pays-Bas, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a indiqué samedi soir que l'Etat hébreu remplissait les conditions de participation et sera donc apte à concourir. En réponse à une requête du journal belge HLN, l'UER a souligné que "l'Eurovision est une compétition destinée aux diffuseurs publics d'Europe et du Moyen-Orient. C'est une compétition pour les organismes de diffusion, et non pour les gouvernements, et le diffuseur public d'Israël y participe depuis cinquante ans."

L'UER a ajouté qu'"Israël répond à toutes les règles du concours et pourra, avec 36 autres pays, y participer l'année prochaine". L'organisme a également fait remarquer qu'Israël participe normalement à d'autres compétitions internationales. "L'Eurovision reste un événement apolitique qui rassemble des publics du monde entier autour de la musique", a fait valoir l'UER.

Avant même la sélection de la chanson qui représentera Israël pour l'Eurovision, l'Etat hébreu est le grand favori des parieurs sur le site EurovisionWorld, principal site de paris pour le concours. L'Ukraine, lauréate de l'édition précédente, occupe la deuxième position, suivie par l'Italie et la Suède, cette dernière étant le pays hôte du concours pour l'édition 2024.