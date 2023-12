"Nous danserons à nouveau" : l'ex-otage Mia Shem révèle son nouveau tatouage

"Je n'oublierai jamais le 7.10.23. La douleur et la peur, les visions difficiles, les amis qui ne reviendront pas et ceux que nous devons ramener"

La jeune franco-israélienne Mia Shem, qui a été retenue en otage par le Hamas pendant 55 jours avant d'être relâchée le week-end dernier, a dévoilé sur son compte Instagram une photo de son nouveau tatouage sur lequel est écrit : "We will dance again" (Nous danserons à nouveau) à côté de la date du 7 octobre 2023. Mia a été capturée lors de la rave-party à Re'im, attaquée le matin du 7 octobre par de nombreux terroristes. Au moins 350 personnes ont été tuées sur le site de la fête, tandis que d'autres ont été enlevés vers la bande de Gaza. Seulement cinq d'entre eux ont été libérés dans le cadre d'un accord conclu avec le Hamas, dont Mia.

"Je n'oublierai jamais le 7.10.23. La douleur et la peur, les visions difficiles, les amis qui ne reviendront pas et ceux que nous devons ramener. Mais nous gagnerons encore, nous danserons encore", a écrit la jeune fille de 21 ans, originaire de la ville de Shoham. Lors de son enlèvement, elle a subi une grave blessure à la main droite, nécessitant une opération dans la bande de Gaza. Au début du conflit, le Hamas a lancé une campagne de terreur psychologique en diffusant une vidéo de Mia Shem, dans laquelle elle exprimait son désir de retourner en Israël. La vidéo montrait également Mia recevant des soins médicaux pour son bras gravement blessé.

La photo publiée sur Instagram montre par ailleurs sa main toujours bandée.

Jusqu'à son enlèvement le 7 octobre, Maya travaillait comme tatoueuse au studio "Liav Tattoo". Le propriétaire du studio a révélé qu'une semaine avant d'être enlevée, Mia avait choisi de se faire tatouer une étoile de David accompagnée de cœurs, expliquant ce choix par son amour pour son pays.