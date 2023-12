Sinwar a fui le nord de Gaza pour le sud à bord d'un convoi humanitaire au début de la guerre

Selon Kan, le leader du Hamas et le chef de l'aile militaire de l'organisation, Mohammad Deif, se cachent dans le sud de la bande

Le leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a quitté la ville de Gaza pour la ville de Khan Younès dans le sud, dès le début de la guerre, a déclaré samedi une source israélienne à la chaîne publique Kan 11. Selon la source, Sinwar a réussi à quitter la ville de Gaza par le biais d'un convoi humanitaire. Le mois dernier, Kan 11 avait rapporté que Yahya Sinwar et le chef de l'aile militaire de l'organisation, Mohammad Deif, avaient quitté la ville de Gaza pour la région de Khan Younès.

Pendant ce temps, les forces de Tsahal continuent de combattre dans le nord de la bande de Gaza, à Gaza ville, et plus au sud dans les quartiers de Shuja'iyya et Jabaliya. Les soldats de Tsahal ont éliminé des terroristes, détruit des entrées de tunnels, découvert des caches d'armes et saisi des fonds. Des dizaines de terroristes du Hamas se sont rendus aujourd'hui aux soldats de Tsahal dans un complexe de l'UNRWA à Jabalyia dans le nord de la bande de Gaza. Dans une vidéo diffusée, l'un d'eux lève les mains et remet son arme aux forces de Tsahal. Les hommes, qui ont ensuite été emmenés pour interrogatoire, apparaissent dans la vidéo en file indienne, vêtus uniquement de blanc, se livrant les mains levées.

IDF Des terroristes présumés, membres du Hamas, se livrent à l'armée israélienne

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a rapporté que les combattants qui se sont rendus aux forces israéliennes ont exprimé leur frustration envers les dirigeants du Hamas, y compris Yahya Sinwar, les accusant de "nier la réalité" malgré leur connaissance de la situation sur le terrain.

"Les combattants se plaignent de la déconnexion des dirigeants du Hamas par rapport à la gravité de leur situation", a affirmé Hagari, soulignant l'inquiétude croissante parmi les rangs militaires du Hamas.