Israël : le cabinet va discuter du retour de travailleurs palestiniens en Israël

L'entrée des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza pour travailler en Israël a été suspendue après le 7 octobre

Le cabinet socio-économique israélien, sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou, va discuter dimanche de la possibilité d'autoriser à nouveau les travailleurs palestiniens de Cisjordanie à se rendre en Israël. Le cabinet doit définir les différentes conditions pour l'entrée de ces travailleurs, avant que le cabinet de sécurité ne prenne une décision finale dans la soirée. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et le lancement de l'opération "Glaive de fer" de Tsahal à Gaza, l'entrée des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza avait été suspendue pour des raisons de sécurité. Mais cette situation a vite conduit à une pénurie de main-d'œuvre en Israël, qui a affecté de nombreuses industries clés.

Mohammed ABED / AFP Des travailleurs palestiniens font la queue pour présenter leurs documents à Beit Hanun, dans le nord de la bande de Gaza, avant d'atteindre Israël par le point de passage d'Erez après sa réouverture le 26 avril 2022

Bien que le gouvernement ait envisagé d'autoriser certains travailleurs palestiniens, aucune décision n'a été prise lors de la dernière réunion du cabinet. Le ministère des Finances, dirigé par Bezalel Smotrich, s'oppose à l'entrée des travailleurs palestiniens de Cisjordanie, soutenant que les données disponibles ne révèlent pas de conséquences économiques majeures dues à cette interdiction.

Smotrich et Saar, du parti Unité nationale, ont tous deux exprimé leur opposition à cette mesure, mettant en avant des préoccupations de sécurité. Dans un communiqué, Saar, a affirmé que "permettre aux travailleurs palestiniens de Cisjordanie de retourner travailler en Israël est une erreur et un danger. Il s'agit de personnes qui se noient dans l'incitation à la haine à l'égard d'Israël et des Juifs. Israël doit se défaire des travailleurs palestiniens dès aujourd'hui et augmenter le nombre de travailleurs étrangers provenant de pays amis. Aucune considération n'est plus importante que la sécurité des citoyens israéliens".

Tomer Neuberg/Flash90 Gideon Saar en conférence de presse à Ramat Gan, le 10 juillet 2022

Jeudi dernier, les dirigeants des autorités locales de Cisjordanie ont demandé à Netanyahou de les consulter avant de prendre toute décision concernant l'entrée des travailleurs palestiniens en Israël.