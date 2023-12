Spielberg lance un projet pour immortaliser les témoignages du 7 octobre

Jusqu'à présent, 130 entretiens ont été réalisés, qui seront intégrés à la collection en ligne de la fondation

Le célèbre réalisateur américain Steven Spielberg, à travers sa fondation USC Shoah, a entamé la collecte de témoignages vidéo relatifs aux atrocités perpétrées par le Hamas contre les Israéliens le 7 octobre. Ces témoignages viendront enrichir la collection déjà existante de récits de survivants et témoins de la Shoah.

"Je n'aurais jamais imaginé voir de mon vivant une barbarie aussi indicible à l'encontre des Juifs", a déclaré M. Spielberg, cité par la fondation. Puis, s'exprimant sur Fox News, le réalisateur s'est dit choqué par la vague d'antisémitisme qui a déferlé sur le monde au cours des deux derniers mois. Il a ainsi comparé la montée actuelle de l'antisémitisme à celle des années 1930, la qualifiant de "flagrante et arrogante."

La fondation USC Shoah collabore avec des équipes de production en Israël pour documenter les événements du 7 octobre, journée au cours de laquelle environ 3 000 terroristes se sont inflitrés en Israël depuis Gaza, causant d'importantes pertes humaines et prenant des otages. Jusqu'à présent, 130 entretiens ont été réalisés, qui seront intégrés à la collection en ligne de la fondation, intitulée "Countering Antisemitism Through Testimony" (CATT), dédiée à documenter l'antisémitisme post-Holocauste.

Spielberg, fondateur de l'organisation en 1994, est convaincu que ces témoignages constitueront un outil crucial pour combattre la montée de l'antisémitisme et de la haine.

Spielberg a souligné que ces initiatives visent à honorer la promesse faite aux survivants : leurs histoires seront enregistrées et partagées pour préserver l'histoire et œuvrer pour un monde exempt d'antisémitisme et de haine.