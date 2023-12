Tsahal : 1 593 soldats ont été blessés depuis le début de la guerre contre le Hamas

559 soldats ont été blessés depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza, lancée le 27 octobre, dont 127 gravement

Tsahal a annoncé dimanche des chiffres concernant le nombre de blessés et de décès parmi ses soldats depuis le début des hostilités dans toutes les régions. Selon ces données, 1 593 soldats ont été blessés depuis le début des affrontements, le 7 octobre, 255 souffrant de blessures graves. Par ailleurs, 559 soldats ont été blessés depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza, lancée le 27 octobre, dont 127 gravement.

Depuis le début du conflit, 425 soldats ont perdu la vie, dont 97 depuis le début de l'opération terrestre. À l'heure actuelle, 416 soldats sont soignés dans divers hôpitaux du pays : 40 sont dans un état critique et 211 dans un état modéré, les autres présentant des blessures légères. Tsahal a également annoncé que les informations sur les blessés depuis le début du conflit seront régulièrement mises à jour sur leur site web, avec des actualisations quotidiennes prévues à 13h00.

Les évacuations des blessés de la bande de Gaza sont réalisées par les unités d'hélicoptères Saraf en collaboration avec l'unité 669. Durant la semaine écoulée, les équipes d'hélicoptères de secours (Yanshuf et Yasur), les combattants et médecins de l'unité 669, appuyés par le personnel médical et les paramédicaux au sol, ont réalisé environ 60 évacuations de blessés du champ de bataille, prodiguant des soins médicaux avancés et salvateurs. En tout environ 300 opérations d'évacuation ont été menées par hélicoptère, ayant permis le sauvetage d'environ 600 blessés depuis le début des affrontements.