Le Hamas affirme qu'aucun otage ne sortira "vivant" de Gaza sans "négociation"

"Ni l'ennemi fasciste et sa direction arrogante, ni ses soutiens, ne pourront récupérer leurs prisonniers vivants sans un échange et une négociation"

Le Hamas a prévenu dimanche qu'aucun des otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre et encore retenus dans la bande de Gaza n'en sortirait "vivant" sans négociation et sans "répondre aux exigences" du Hamas.

"Ni l'ennemi fasciste et sa direction arrogante, ni ses soutiens, ne pourront récupérer leurs prisonniers vivants sans un échange et une négociation, et sans répondre aux exigences de la résistance", a déclaré le porte-parole de la branche armée du mouvement, Abou Obeida, dans une vidéo.

Avant de voler en éclats le 1er décembre, une semaine de trêve avait permis la libération de 105 otages détenus dans la bande de Gaza, dont 80 otages israéliens échangés contre 240 détenus palestiniens des prisons israéliennes.

Le Qatar, qui avait assuré la médiation entre le Hamas et Israël, a indiqué que des efforts restaient en cours pour la conclusion d'une nouvelle trêve et la libération de nouveaux otages, tout en soulignant que l'offensive israélienne dans la bande de Gaza "rétrécissait la perspective" d'un succès.

Israël - qui n'a jamais publié de liste - a indiqué que 137 otages restent détenus dans la bande de Gaza.